Хакеры атаковали агентство ЕС по лекарствам и получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

"Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам проинформировало нас, что оно подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, касающимся данных по регистрации вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19 [компаний] Pfizer и BioNTech, которые хранились на сервере EMA", - указано в заявлении.

При этом отмечается, что компьютерные системы германской и американской компаний затронуты не были. Как отдельно указала BioNTech, у нее нет информации о том, что могла произойти утечка данных о каких-либо участниках исследований.

"EMA заверила нас, что кибератака не повлияет на время рассмотрения заявки", - говорится в сообщении. В среду EMA сообщило, что подверглось хакерской атаке, в связи с чем было начато расследование. Более подробной информации агентство пока не предоставило.