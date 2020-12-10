Публичное продвижение политики апартеида

Если кратко, то проблема Трийн Терамяэ в том, что в Таллинне слышно русский язык. Слышно в детских садах, на тропах здоровья, слышно в школах. Хуже того, некоторые эстонцы даже хотят учить этот язык и говорить на нем. Автор говорит, что русских интегрировать нельзя, ведь они слишком другие и их слишком много. А эстонцам угрожает вымирание, и поэтому было бы лучше, если бы они с русскими и остальными неэстонцами не соприкасались слишком много, а то поди знай, вдруг идентичность потеряется. И конечно, по мнению Терамяэ, было бы замечательно, если бы русские не ходили в эстонские школы - а то говорят с акцентом, портят эстонский язык эстонцев и вообще слишком иные.

Каким образом улучшится знание эстонского языка и мотивация его учить у неэстонцев, если они не знают ни одного эстонца и не встретят его в будущем, остается непонятным. И похоже, этот элементарный вопрос автора не волнует, хотя, по ее словам, она неоднократно ходила на всевозможные интеграционные конференции.

Куда должны исчезнуть русские, Терамяэ не говорит. Так как она оставляет этот вопрос без ответа, то возьму на себя смелость сформировать ответ: будьте сами по себе и становитесь там эстонцами как можете. А еще лучше, если куда-нибудь уедете.

Ответить на все мнения невозможно, однако я все же поддамся на провокацию, потому что Терамяэ, во-первых, распространяет свои предложения апартеида в медиа уже некоторое время. Во-вторых, приличные издания их печатают. В-третьих, я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто эстонцы действительно так считают. Пока же отзывов было мало.

Говорить неэстонцам, что им не стоит беспокоить эстонцев своим неидеальным эстонским языком - худшее, что можно сделать для эстонского языка. 30

Да, это личное. Я председатель попечительского совета ласнамяэского детского сада «Вормси», где 60 процентов детей неэстонского происхождения. Но то, что с моим сыном в одну группу ходят русские и дети других национальностей, никак не делает моего сына меньшим эстонцем и не ухудшает его эстонский язык никоим образом. Даже если он выучит какое-нибудь русское слово. А если бы его эстонский язык и ослабел вдруг, то в первую очередь я должна была бы посмотреть в зеркало и задаться вопросом, достаточно ли я с ним разговаривала, достаточно ли книг ему читала.