Из-за вызванной кризисом безработицы родительское пособие не снизится

«Согласно законопроекту временная безработица не снизила бы размер родительского пособия. Цель – гарантировать решившим завести ребенка семьям материальный достаток с тем, чтобы они не отказывались от планов прибавления в семье. Предыдущий экономический кризис показал, что рождение первого ребенка откладывалось по экономическим соображениям. Теперь мы стали умнее и сможем поддержать планы семей. Поэтому важно, чтобы при расчете родительской зарплаты временно учитывались особенности кризисного периода и в формулу начисления пособия не включался период, когда у родителя не было работы,» - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

Подготовленный министром народонаселения законопроект будет действовать при расчете пособия родителям, чьи дети родились в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. В случае родившихся в указанный период детей речь идет о вызванном пандемией и чрезвычайным положением экономическом спаде с 01.03.2020 по 28.02.2023. При определении длительности периода был учтен опыт предыдущего экономического кризиса, когда на восстановление экономики ушло примерно три года.

Изменения касаются, вдобавок к состоявшим на учете в Кассе страхования от безработицы лицам, также родителей детей с особыми потребностями, которые во время чрезвычайного положения были отпущены работодателем в неоплачиваемый отпуск, так как должны были заботиться о своих детях в период школьного дистанционного обучения. Этим родителям государство в указанный период выплачивало пособие для родителя ребенка с особыми потребностями. «Я считаю, что нельзя забывать о людях, попавших в столь сложное положение. Если теперь какая-нибудь из этих женщин забеременеет и родит ребенка, родительская зарплата не снизится из-за периода, когда по причине чрезвычайного положения родителю пришлось уйти в отпуск за свой счет. Считаю важным поддержать родителей детей с особыми потребностями,» - пояснила Рийна Солман.

При назначении родительской зарплаты Департамент социального страхования получает данные в порядке инфообмена из Эстонской кассы безработицы автоматически, так что родителю не нужно самому обращаться с соответствующим заявлением. Изменения в законе начиная с 2021 года потребуют дополнительных затрат на родительское пособие – по 1,94 миллиона евро в год.