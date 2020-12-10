Объявлены лауреаты архитектурных премий Эстонии в 2020 году. Часть I

Архитектурная премия 2020 года – Fotografiska

Маарья Каск, Ральф Лыоке, Андро Мянд, Маргус Тамм, Мяртен Петерсон (Salto Arhitektid).

Архитектурная премия - здание Fotografiska. ФОТО: Терье Уганди

Здание Fotografiska является частью творческого городка Теллискиви, соединившего в себе промышленную архитектуру разных эпох. С учетом коллажного решения этого пространства здание обретает важную роль в формировании общей среды. Архитекторы сделали ставку на романтическую атмосферу заброшенного здания депо. По оценке жюри, наиболее выразительным и неожиданным шагом было не сохранение красного кирпича, но замена фасада новым, кирпичным кубом с четкими очертаниями. В здании немало любопытных нюансов, например, высокая бетонная лестничная шахта, которая направляет посетителей по простой лестнице в галереи и современный ресторан на крыше. Этаж, на котором находится ресторан, выполнен из стекла, чтобы посетители могли любоваться красивым панорамным видом, но это не классическая терраса на крыше, а скорее расположенная на необычном уровне городская площадь. Сюда ведет карабкающаяся по фасаду узкая ступенчатая улица. Лаконичность архитектурных решений убеждает и впечатляет.

Премия VÄIKE – Сарай в Тага-Сырве

Пеэтер Пере, Эва Кеделаук (Peeter Pere Arhitektid).

Премия Väike - сарай хутора Реэду. ФОТО: Эва Кеделаук

Сарай хутора Реэду на оконечности мыса Сырве невелик не только по масштабу, но и по своей значимости. «Если другие объекты привлекают внимание, то сарай отгораживается и замыкается в себе. Строение не притягивает взгляд наблюдателя, однако готово впустить его внутрь. К тому же, хотя сараи по своей природе более чем практичны – это хранилища вещей, данное сооружение видится скорее хранилищем идей», – считает жюри.

Посередине сарая располагается открытая секция, позволяющая постоянно контактировать с внешней средой, так что пространство сарая продолжается в ландшафте, а ландшафт – в пространстве сарая. Открытая центральная секция, не защищенная крепкими стенами, может показаться непрактичной, однако она как бы иллюстрирует непредсказуемость бытия – то, что укрыться от мира невозможно.

Премия VÄIKE – «Болотная лисица»

Силле Пихлак и Сийм Туксам (Arhitektuuripraksis PART).

Премия VÄIKE – «Болотная лисица». ФОТО: Тыну Туннель.

Угловая опора высоковольтной линии электропередачи «Болотная лисица» – объект инфраструктурного дизайна, изготовленный из заржавленной стали, высотой 45 метров – служит заметным ориентиром на так называемом перекрестке Ристи и сообщает о прибытии на территорию Ляэнеского уезда. Объект сложной разветвленной формы с разных точек смотрится по-разному и меняет облик в зависимости от погодных условий.

«Болотная лисица» весит более 30 тонн. Первая эстонская дизайнерская опора линии электропередачи изготовлена на заводе в Румынии, в Эстонию ее доставили на трех грузовиках в виде 11 элементов. Дизайнерская опора вызвала в жюри оживленное обсуждение. «Впервые мы увидели объект в темноте, под звездным небом, отчего он показался нам исполинским астрономическим прибором. Сочетание столь странного творческого курьеза и практической логистики невозможно было не заметить», – поделились впечатлениями члены жюри.

Студенческая премия 2020 года

Эту премию получила Мадли Кальюсте за магистерскую работу «Дом проектировщиков» по специальности «архитектура и городское планирование» в Эстонской художественной академии

Лауреат студенческой премии покорила жюри удачным выбором темы – одно из главных строений центра города советской поры словно бы отвергнуто обществом. Работа затрагивает такие понятия, как наследие, устаревание и изменение, и написана она не тем деловым языком, который присущ трудам архитекторов, но, скорее, языком поэзии, понимание которого зависит от настроения знакомящегося с ней.

Жюри архитектурной премии года: всемирно известный финский архитектор Самули Вулстон (ALA Architects)

Жюри премии за лучшие малые объекты VÄIKE/Малая премия: архитекторы Индрек Аллманн и Карли Луйк, ландшафтный архитектор Лидия Зарудная и писатель Ян Каус

Жюри студенческой премии: архитекторы Пеэтер Пере, Марика Лыоке, Керсти Ниголс.