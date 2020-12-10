Инвестиционные мошенники выманили у жительницы Нарвы более 20 000 евро

Как уточнили в полиции, в течение октября и ноября у 66-летней нарвитянки под видом вложения денег в инвестиционные платформы выманили почти 21 000 евро. По факту мошенничества начато уголовное производство.

Стражи правопорядка в очередной раз напоминают, что перед принятием решения об инвестировании в ту или иную платформу, следует предварительно убедиться в ее надежности, а также проверить ее деятельность на законность. «Не передавайте личную информацию (данные ID-карты, фотографии кредитных карт, PIN-коды и т.д.) посторонним людям. Не скачивайте по просьбе незнакомых людей на свой компьютер программы для удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk). Незамедлительно свяжитесь с банком и полицией, если заметите, что с вашего счета был сделан подозрительный денежный перевод», - напомнили в полиции.