Чт, 10.12.2020
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Криста Фишер
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  • Инвестиционные мошенники выманили у жительницы Нарвы более 20 000 евро
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Инвестиционные мошенники выманили у жительницы Нарвы более 20 000 евро

Интернет-мошенничество.

ФОТО: Tim Goode/PA

В среду, 9 декабря, в Нарвское отделение полиции обратилась жительница города, ставшая жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила 20 000 евро.

Как уточнили в полиции, в течение октября и ноября у 66-летней нарвитянки под видом вложения денег в инвестиционные платформы выманили почти 21 000 евро. По факту мошенничества начато уголовное производство.

Стражи правопорядка в очередной раз напоминают, что перед принятием решения об инвестировании в ту или иную платформу, следует предварительно убедиться в ее надежности, а также проверить ее деятельность на законность. «Не передавайте личную информацию (данные ID-карты, фотографии кредитных карт, PIN-коды и т.д.) посторонним людям. Не скачивайте по просьбе незнакомых людей на свой компьютер программы для удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk). Незамедлительно свяжитесь с банком и полицией, если заметите, что с вашего счета был сделан подозрительный денежный перевод», - напомнили в полиции.

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