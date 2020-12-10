Россия впервые за десять лет примет участие в учениях совместно с войсками НАТО

В международных учениях «АМАН-2021», которые пройдут в феврале 2021 года в акватории Пакистанского порта Карачи, примут участие как корабли Черноморского флота России, так и ВМФ США. Это первые за десять лет совместные учения России с кораблями Военно-морских сил НАТО, пишет РБК.