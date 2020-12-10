Россия впервые за десять лет примет участие в учениях совместно с войсками НАТО

В международных учениях «АМАН-2021», которые пройдут в феврале 2021 года в акватории Пакистанского порта Карачи, примут участие как корабли Черноморского флота России, так и ВМФ США. Это первые за десять лет совместные учения России с кораблями Военно-морских сил НАТО, пишет РБК.
Россию представят фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Помимо кораблей России и США в маневрах поучаствуют Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС КНР, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, ВМС Филиппин, а также Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и Военно-морские силы Индонезии. Всего участие подтвердили представители более 30 стран, порядка десяти из них задействуют свой корабельный состав, а остальные отправят официальных наблюдателей.
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