Чт, 10.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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В Ярвамаа погиб парашютист

Параплан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня утром примерно в 9.30 в Ярвамаа на аэродроме Нурмси погиб прыгавший с параплана 34-летний парашютист.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Максима Корзина, трагический случай произошел, когда парашютист спрыгнул с параплана примерно с высоты 300 метров.

„По предварительной информации не раскрылся парашют. Мужчина получил при падении настолько серьезные травмы, что скончался на месте", – сказал Корзин.

На данный момент известно, что погибший был опытным парашютистом и это был его второй прыжок за сегодняшнее утро.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция начала делопроизводство. "Парашют будет отправлен на экспертизу и следствие должно выяснить, почему парашют не раскрылся", – добавил Корзин.

Уголовное делопроизводство будет начато по статье о причинении смерти по неосторожности.

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