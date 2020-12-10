Банк Эстонии: кризису не удалось пустить под откос обрабатывающую промышленность

Так экономист центробанка Мари Релль в интервью ERR прокомментировала свежие данные Департамента статистики, согласно которым экспорт товаров из Эстонии в октябре увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 10%, а объем импортных поставок сократился на 5%.

"С одной стороны, мы видим, что и у наших внешнеторговых партнеров экономика развивается лучше, чем в среднем по Европе, а с другой стороны, наши предприятия небольшие и способны быстро приспосабливаться к новым условиям. Это тоже играет определенную роль", - сказала Релль.

"Действительно два последних месяца мы наблюдаем рост экспорта, но и все прошедшее лето показатели внешней торговли были достаточно положительными. Особенно, если говорить об обрабатывающей промышленности, которую кризису не удалось пустить под откос", - добавила она.