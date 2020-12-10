Врачам и медсестрам разрешат ночевать в отелях Ида-Вирумаа и в период ограничений

Правительство в четверг официально утвердило ограничения для Ида-Вируского уезда, которые будут действовать с 12 декабря по 3 января, пишет Rus.ERR.
Однако все же есть и некоторые исключения. Так, например, гостиницам Ида-Вирумаа разрешат принимать лиц, связанных с разрешением вызванного коронавирусом кризиса. Например, врачам и медсестрам, приезжающим в регион для помощи местным специалистам.
Предприятиям общественного питания не разрешат обслуживать клиентов в помещении, но продажа еды на вынос и ее курьерская доставка будут разрешены.