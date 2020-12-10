Чт, 10.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Врачам и медсестрам разрешат ночевать в отелях Ида-Вирумаа и в период ограничений
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Врачам и медсестрам разрешат ночевать в отелях Ида-Вирумаа и в период ограничений

Медсестра.

ФОТО: Cryptographer/ Shutterstock

Правительство в четверг официально утвердило ограничения для Ида-Вируского уезда, которые будут действовать с 12 декабря по 3 января, пишет Rus.ERR.

Однако все же есть и некоторые исключения. Так, например, гостиницам Ида-Вирумаа разрешат принимать лиц, связанных с разрешением вызванного коронавирусом кризиса. Например, врачам и медсестрам, приезжающим в регион для помощи местным специалистам.

Предприятиям общественного питания не разрешат обслуживать клиентов в помещении, но продажа еды на вынос и ее курьерская доставка будут разрешены.

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