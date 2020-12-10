Протечки в водосточных трубах и трубопроводе: какой ущерб возмещает квартирное товарищество, а какой - хозяин квартиры?

По словам Дагмар Гилден, руководителя по продукции страхования жилья Seesam, при переезде в многоквартирный дом необходимо учитывать, что несмотря на то, что у каждого из нас своя квартира, дом состоит из разных участков, которые непосредственно не являются частями квартиры, но уход за ними является общей ответственностью всех жильцов.

Это стены дома, входные двери, лестничные клетки, кровля, трубы, электрические системы. Например, шторм может разрушить крышу дома, серьезный ущерб могут нанести поврежденные провода, лопнувшая водопроводная труба за стеной коридора или попытки вандалов взломать дверь подъезда. 3

«Как правило, так называемая реальная часть квартиры покрыта страхованием жилья, то есть это внутренняя отделка, находящиеся внутри квартиры технические системы (например, водопроводные трубы, электрические провода), ненесущие стены и сантехническое оборудование. Ущерб части дома, относящейся к совместному имуществу и находящейся за пределами защиты страхования жилья, должен покрываться из общего фонда», - говорит эксперт.

Если у товарищества нет договора страхования

Как быть, если ущерб должен быть покрыт страховкой имущества товарищества, но договор страхования товариществом не был заключен ? По словам Гилден, такие ситуации всегда сложны, так как до первого случая многие товарищества уверены, что внезапные бедствия их не коснутся.

«Хотя возможность застраховать имущество товариществ используется с каждым годом все больше и больше, многие для возмещения ущерба полагаются в первую очередь на ежемесячные платежи в ремонтный фонд. В случае крупного ущерба товарищество может оказаться в крайне тяжелом положении», - говорит специалист. Чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить жильцам чувство безопасности, всем товариществам следует подумать о страховании. В зависимости от размера собственной ответственности и выбора страховых сумм стоимость страхования имущества товарищества составляет в среднем 156 евро в месяц.

Если повреждение распространяется из квартиры на лестничную клетку или наоборот

Как действовать, если в квартире произошла утечка воды, но повреждены также общий коридор или стены лестничной клетки? Поскольку дом всегда является единым целым, такие сценарии тоже встречаются. Страховой эксперт подтверждает: если установлено, что утечка воды произошла в трубах, находящихся в зоне ответственности собственника квартиры, то ущерб действительно должен возмещать собственник квартиры.

«В таких случаях к страхованию жилья должно быть обязательно добавлено страхование ответственности. Если у товарищества оформлено страхование, то возможно, что расходы на восстановление или ремонт будут возмещены страховщиком квартирного товарищества, но не исключено, что страховщик подаст обратную претензию лицу, причинившему ущерб, то есть владельцу квартиры. Если выяснится, что утечка началась из общего трубопровода за стеной коридора, то ущерб, нанесенный как коридору, так и собственнику квартиры, покрывается страхованием имущества товарищества», - уточняет она.

В основном товарищества страдают от повреждений водостоков и трубопроводов