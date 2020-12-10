Репортаж ⟩ Веселью Ида-Вирумаа приходит конец

Когда вчера Postimees объезжал Ида-Вирумаа, паники после решения правительства закрыть уезд не наблюдалось.
Для Ашота Чилингаряна, владельца самой популярной точки общепита в Кохтла-Ярве, армянского ресторана "Ашот", 2020 год выдался непростым. Во время недавней войны в Нагорном Карабахе посетители ресторана были свидетелями того, как хозяин каждый день болезненно переживал из-за конфликта, который затронул его родные земли.
А до этого были весенние ограничения. «Весной было очень тяжело, но нас спасало то, что мы могли выполнять заказы на дом. Если этот вариант останется, кто знает, может, мы выживем. Но можно сказать, что бизнес в нашей сфере сократился на 90 процентов», - говорит Чилингарян.
В отличие от йыхвиского паба Wironia, в среду вечером в "Ашоте" многолюдно. Люди сидят парами в разных частях зала.
Тревожно за работу
"Пугают инфекцией и говорят, чтобы закрывались. Люди из дома-то выходят, но сюда не идут - запрещено! А как нам жить? Зарплаты, налоги и кредиты нужно платить. Как справляться? Об этом страшно и подумать. Но закон есть закон: если требуют, мы выполняем", - говорит Ашот.
Он надеется, что новые ограничения продлятся всего три недели, а затем снова позволят работать, пусть и с ограничениями по заполняемости зала.
Ашот обращает внимание на то, что закрытие заведений общественного питания отрицательно сказывается не только на их владельцах, но и на постоянных посетителях, многие из которых являются почти ежедневными - работают там удаленно, отдыхают и проводят время.
В пабе Wironia в Йыхви можно увидеть двух девушек, которые в своих масках напоминают мусульманок. Они беспокоятся, потому что не знают, сохранят ли работу, если паб закроется. Однако в дальнем углу паба сидит пара мужчин - так что нельзя сказать, что посетителей нет совсем.
День Вероники Ильиной, главврача отделения пульмонологии Ида-Вируской центральной больницы, начался давно, она на работе каждый день с семи часов утра. А на пике пандемии, который, несомненно, сейчас наблюдается в Ида-Вирумаа, ее рабочий день составляет не менее 12 часов. Ильина объясняет, что, поскольку коронавирус является инфекционным заболеванием, но связан с дыханием, в процесс лечения вовлечены как пульмонологи, так и другие врачи.
«У нас хорошее сотрудничество. Мы помогаем другим коллегам определить степень тяжести заболевания и определить, кому требуется стационарное лечение ».
Центральная больница Ида-Виру, расположенная в кохтла-ярвеском районе Ахтме, не похожа на полевой лазарет посреди поля боя. После обеда пустует и палатка для взятия проб. Когда идешь по коридорам больницы, в глаза бросается только русскоязычный плакат, на котором написано, что сотрудник больницы приходит на работу только здоровым и даже небольшие симптомы могут угрожать коллегам и пациентам. И - добавлено к плакату - «Носит маску! Дезинфицирует руки!»
Разговор с Ильиной происходит на 3-м этаже больницы во врачебном кабинете пульмонологического отделения. В настоящее время у Covid-пациентов в Кохтла-Ярве три отделения. Один находится на первом этаже главного корпуса больницы, в инфекционном отделении, где есть 24 койко-места. Другой - в отдельном здании поблизости, где есть отделение экстренной медицины для больнцы с подозрением на Covidi и стационарное лечение - всего десять койко-мест. Третье находится в районе Ярве, где раньше располагалась только клиника реабилитации и ухода - для пациентов с Covid есть 33 койко-места.
Ильина признает, что период пандемии не является нормой для больниц: пациенты поступают почти одновременно, и в отделениях необходимо носить защитную одежду. «Всю эту работу надо было организовать - много разных врачей и столько койко-мест. Конечно, это новая нагрузка для врачей».
Во время интервью доктор отодвигается на два метра, когда видит, что журналист начинает частично снимать маску с лица.
Ильина говорит, что весеннюю волну Covid нельзя сравнивать с нынешней. Весной в Ида-Вируской центральной больнице было всего десяток койко-мест, и этого было достаточно. В настоящее время койко-мест - 72, и в уезде рекордное количество пациентов с Covid.
Кроме того, нынешнее время несравнимо с прошлым с точки зрения знаний - весной было много вебинаров, организованных разными компаниями, на которых коллеги могли поделиться своим опытом пандемии.
«Мы узнали, что пациент с любым заболеванием также может заразиться коронавирусом - как вирус влияет на сердце, легкие и нервную систему. И наоборот - какие проблемы могут возникнуть при заболевании неврологического или кардиологического пациента, и каково должно быть лечение », - говорит Ильина.
Ильина считает, что весенний этап был этапом обучения, и теперь многое можно применить на практике. Врач считает, что с общенациональной вакцинацией можно будет более спокойно вздохнуть через несколько лет.
Вирус в монастыре
По данным Департамента здоровья, в настоящее время самыми опасными с точки зрения заражения местами в Эстонии являются Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарва. Самый высокий уровень инфицирования - в Силламяэ (в три раза выше среднего по Эстонии: 1386,22 инфицированных на 12 480 жителей), но и в Нарве пандемия набирает обороты.
Как феномен "государство внутри страны" можно выделить Пюхтицкий монастырь, где вирус поразил девять монахинь. Проблема монастыря, в котором проживает почти сотня человек, заключается в том, что он не разрешает проводить общее тестирование
В свете этого странным кажется решение правительства закрыть со следующей недели закусочные Ида-Вирумаа, но предоставить религиозным объединениям право продолжать свою деятельность - нельзя разве что целовать подряд одну реликвию.
Из разговоров с людьми выясняются две причины, по которым Ида-Вирумаа - а точнее три преимущественно русскоязычных города - становится Covid-островом. Весенняя волна сравнительно легко прошла по уезду, а когда началась вторая волна (вирус распространился по шахтам и в так называемом очаге бара Jõhvi Kelder), ситуация также относительно быстро была взята под контроль.
В распространении прослеживается и так называемая национальная особенность: нормы общения неэстонцев немного другие, соблюдение правил иное. Говорят, что поэтому и не хотят показывать данные об инфицированных в Таллинне по районам, потому что в противном случае проявились бы особенности Ласнамяэ.
«Сложно справиться с проблемой, когда мамы верят, что в случае серьезных неприятностей Путин придет на помощь со своей вакциной», - признает кандидат в мэры Нарвы Катри Райк.