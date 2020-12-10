Репортаж ⟩ Веселью Ида-Вирумаа приходит конец

Для Ашота Чилингаряна, владельца самой популярной точки общепита в Кохтла-Ярве, армянского ресторана "Ашот", 2020 год выдался непростым. Во время недавней войны в Нагорном Карабахе посетители ресторана были свидетелями того, как хозяин каждый день болезненно переживал из-за конфликта, который затронул его родные земли.

А до этого были весенние ограничения. «Весной было очень тяжело, но нас спасало то, что мы могли выполнять заказы на дом. Если этот вариант останется, кто знает, может, мы выживем. Но можно сказать, что бизнес в нашей сфере сократился на 90 процентов», - говорит Чилингарян.

В отличие от йыхвиского паба Wironia, в среду вечером в "Ашоте" многолюдно. Люди сидят парами в разных частях зала.

Тревожно за работу

"Пугают инфекцией и говорят, чтобы закрывались. Люди из дома-то выходят, но сюда не идут - запрещено! А как нам жить? Зарплаты, налоги и кредиты нужно платить. Как справляться? Об этом страшно и подумать. Но закон есть закон: если требуют, мы выполняем", - говорит Ашот.

Он надеется, что новые ограничения продлятся всего три недели, а затем снова позволят работать, пусть и с ограничениями по заполняемости зала.

Ашот обращает внимание на то, что закрытие заведений общественного питания отрицательно сказывается не только на их владельцах, но и на постоянных посетителях, многие из которых являются почти ежедневными - работают там удаленно, отдыхают и проводят время.

В пабе Wironia в Йыхви можно увидеть двух девушек, которые в своих масках напоминают мусульманок. Они беспокоятся, потому что не знают, сохранят ли работу, если паб закроется. Однако в дальнем углу паба сидит пара мужчин - так что нельзя сказать, что посетителей нет совсем.

День Вероники Ильиной, главврача отделения пульмонологии Ида-Вируской центральной больницы, начался давно, она на работе каждый день с семи часов утра. А на пике пандемии, который, несомненно, сейчас наблюдается в Ида-Вирумаа, ее рабочий день составляет не менее 12 часов. Ильина объясняет, что, поскольку коронавирус является инфекционным заболеванием, но связан с дыханием, в процесс лечения вовлечены как пульмонологи, так и другие врачи.

«У нас хорошее сотрудничество. Мы помогаем другим коллегам определить степень тяжести заболевания и определить, кому требуется стационарное лечение ».

Центральная больница Ида-Виру, расположенная в кохтла-ярвеском районе Ахтме, не похожа на полевой лазарет посреди поля боя. После обеда пустует и палатка для взятия проб. Когда идешь по коридорам больницы, в глаза бросается только русскоязычный плакат, на котором написано, что сотрудник больницы приходит на работу только здоровым и даже небольшие симптомы могут угрожать коллегам и пациентам. И - добавлено к плакату - «Носит маску! Дезинфицирует руки!»