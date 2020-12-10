Во Франции на Google и Amazon наложили крупные штрафы

Google выписан штраф в размере 100 млн евро, а Amazon - в размере 35 млн евро, сообщило французское ведомство по защите частных данных CNIL в четверг, 10 декабря.

Надзорное ведомство обвинило сайты Google.fr и Amazon.fr в том, что их пользователи автоматически получают на свои компьютеры куки, многие из которых имеют рекламные цели.