Картина дня: подробности новых ограничений, ситуация в Ида-Вирумаа и гибель парашютиста

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 декабря.
Члены правительства разъяснили новые коронавирусные ограничения
Сегодня, в 12.00, состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Сольман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Министры подробнее рассказали о вступающих в силу с новой недели ограничениях. Читать далее...
Кылварт: таллиннские школьники на следующей неделе не отправятся на каникулы
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, таллиннские школы ждут от правительства конкретных решений касательно учебной работы, а также последовательного плана, чтобы не приходилось каждую неделю по-разному реагировать. На сегодняшнем кризисном совещании было решено, что столичные школы не отправятся на каникулы на следующей неделе, а продолжат дистанционное обучение, то же касается и основной школы, сказал мэр. Читать далее...
ПОДРОБНОСТИ 〉 Как будут действовать новые ограничения в сфере образования
Правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения для общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми, а также школы, в которых большая часть учащихся нуждается в усиленной или особой поддержке. В Ида-Вирумаа для молодежной работы будут установлены более строгие ограничения. Читать далее...
Правительство одобрило распоряжение о новых ограничениях для всей Эстонии и Ида-Вирумаа
Правительство на сегодняшнем заседании одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа, а также в общегосударственном масштабе. В Ида-Вирумаа ограничения начнут действовать с субботы, 12 декабря, всеэстонские меры вводятся в действие с понедельника, 14 декабря. Читать далее...
Репортаж 〉 Веселью Ида-Вирумаа приходит конец
Когда вчера Postimees объезжал Ида-Вирумаа, паники после решения правительства закрыть уезд не наблюдалось. Читать далее...
В Ярвамаа погиб парашютист
Сегодня утром примерно в 9.30 в Ярвамаа на аэродроме Нурмси погиб прыгавший с параплана 34-летний парашютист. Читать далее...
Уточнение: коронавирус подтвержден у 544 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5743 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 544, то есть 9,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет
Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики? Читать далее...
В Финляндии произошла авария на АЭС
Технический инцидент зафиксирован в четверг на втором энергоблоке атомной электростанции "Олкилуото", расположенной на западе Финляндии, говорится в заявлении управляющей компании Teollisuuden Voima Oyj. В связи с этим повысился уровень радиации. Читать далее...
Заключенный на родине брак стоил жительнице Эстонии финского пособия по безработице
На протяжении многих лет Кадри Пыдер работала на Silja Serenade, одном из самых роскошных судов Tallink Silja OY, которое курсировало между Хельсинки и Стокгольмом под финским флагом. Заработная плата была хорошей, и, как у почти всех членов экипажа, из зарплаты Пыдер ежемесячно вычитались налоги на профсоюз моряков и страхование по безработице. Однако, когда весной разразился коронакризис и корабли встали, эстонке было отказано в выплате основанных на зарплате суточных денег, рассчитанных как раз на то, чтобы пережить тяжелое время вынужденной безработицы. Читать далее...
Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительный оборот
После недавнего публичного обсуждения планировки строительства магазина Maxima на Меривялья-теэ, 80 между сторонниками и противниками будущего магазина разгорелись нешуточные страсти, а при выражении «народной воли» возникают странные моменты. Читать далее...
Коронапозитивные Эстонии попадают в больницу преимущественно по двум причинам
Предварительные результаты нового исследования говорят о том, что коронапациенты попадают в больницу преимущественно из-за воспаления легких или острого бронхита. Читать далее...
Публичное продвижение политики апартеида
В статье Трийн Терамяэ «Эстонские дети – не орудие интеграционной политики» изображается странная картина мира, в которой таллиннские русские с одной стороны виноваты в том, что они не эстонцы, но с другой стороны, по мнению автора, их надо держать в стороне от эстонцев, чтобы они не мешали эстонцам и не ставили под сомнение их национальную чистоту. Читать далее...
Гимназистка об удаленке: математика непонятна, Teams тормозит, утром тяжело встать
В конце ноября в связи с распространением коронавируса гимназии Харьюмаа и Ида-Вирумаа перешли на дистанционное обучение. Старшеклассница Келли поделилась с Rus.Postimees своими впечатлениями о второй волне удаленного обучения. Читать далее...
Аас: Нарвские электростанции проработают еще как минимум десять лет
По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, Нарвские электростанции продолжат обеспечивать надежное снабжение Эстонии электроэнергией как минимум до 2030 года. Читать далее...
Мэр Тарту: правительство держит нас в инфоблокаде и отправляет общественности противоречивые послания
Мэр Тарту и глава местной кризисной комиссии Урмас Клаас считает, что правительство недостаточно сотрудничало с местными властями в предотвращении коронавируса. Поэтому городская управа вместе с Департаментом здоровья самостоятельно составила план перевода учащихся 5–12 классов на дистанционное обучение. В то же время он считает нецелесообразным отправлять по домам учеников начальной школы. Читать далее...
Мартин Хельме угрожал противникам строительства завода Eesti Energia выходом из Евросоюза
Во вторник Рийгикогу почти два с половиной часа обсуждал на заседании экономической комиссии петиции «О приостановлении действия разрешения на строительство завода по производству масел». К изумлению всех присутствующих участвовавший во встрече министр финансов Мартин Хельме (EKRE) назвал составителей петиции тупицами и, среди прочего, угрожал выходом из Евросоюза. Читать далее...
В Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения
В связи с перегрузкой, вызванной Covid-19, в латвийской системе здравоохранения объявили режим чрезвычайной ситуации, что позволит руководителям больниц лучше организовать работу, если будет наплыв "ковидных" пациентов. Такое решение сегодня приняла Государственная оперативная медицинская комиссия. Об этом на пресс-конференции заявила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко. Читать далее...
Три машины попали в тяжелую аварию из-за выбежавшего на дорогу лося
Сегодня вечером произошла авария, в которую попали три машины. Причиной ДТП стал лось, выскочивший перед одним из автомобилей. Читать далее...