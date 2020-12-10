Картина дня: подробности новых ограничений, ситуация в Ида-Вирумаа и гибель парашютиста

Члены правительства разъяснили новые коронавирусные ограничения

Сегодня, в 12.00, состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Сольман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Министры подробнее рассказали о вступающих в силу с новой недели ограничениях. Читать далее...

Кылварт: таллиннские школьники на следующей неделе не отправятся на каникулы

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, таллиннские школы ждут от правительства конкретных решений касательно учебной работы, а также последовательного плана, чтобы не приходилось каждую неделю по-разному реагировать. На сегодняшнем кризисном совещании было решено, что столичные школы не отправятся на каникулы на следующей неделе, а продолжат дистанционное обучение, то же касается и основной школы, сказал мэр. Читать далее...

ПОДРОБНОСТИ 〉 Как будут действовать новые ограничения в сфере образования

Правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения для общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми, а также школы, в которых большая часть учащихся нуждается в усиленной или особой поддержке. В Ида-Вирумаа для молодежной работы будут установлены более строгие ограничения. Читать далее...

Правительство одобрило распоряжение о новых ограничениях для всей Эстонии и Ида-Вирумаа

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило распоряжение о введении новых ограничений для Ида-Вирумаа, а также в общегосударственном масштабе. В Ида-Вирумаа ограничения начнут действовать с субботы, 12 декабря, всеэстонские меры вводятся в действие с понедельника, 14 декабря. Читать далее...

Репортаж 〉 Веселью Ида-Вирумаа приходит конец

Когда вчера Postimees объезжал Ида-Вирумаа, паники после решения правительства закрыть уезд не наблюдалось. Читать далее...

В Ярвамаа погиб парашютист

Сегодня утром примерно в 9.30 в Ярвамаа на аэродроме Нурмси погиб прыгавший с параплана 34-летний парашютист. Читать далее...

Уточнение: коронавирус подтвержден у 544 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5743 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 544, то есть 9,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Свен Сестер: компенсаций по зарплатам для Ида-Вирумаа пока не будет

Бизнес Северо-Востока болезненно отреагировал на объявленный в регионе точечный локдаун. Может ли безработица выйти из-под контроля? И не станет ли это последним выдохом уездной экономики? Читать далее...

В Финляндии произошла авария на АЭС

Технический инцидент зафиксирован в четверг на втором энергоблоке атомной электростанции "Олкилуото", расположенной на западе Финляндии, говорится в заявлении управляющей компании Teollisuuden Voima Oyj. В связи с этим повысился уровень радиации. Читать далее...

Заключенный на родине брак стоил жительнице Эстонии финского пособия по безработице