Картина дня: подробности новых ограничений, веселью Ида-Вирумаа приходит конец и гибель парашютиста

Члены правительства разъяснили новые коронавирусные ограничения

Сегодня, в 12.00, состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Сольман, министр образования и науки Яак Ааб и министр социальных дел Танель Кийк. Министры подробнее рассказали о вступающих в силу с новой недели ограничениях. Читать далее...

Репортаж 〉 Веселью Ида-Вирумаа приходит конец

Когда вчера Postimees объезжал Ида-Вирумаа, паники после решения правительства закрыть уезд не наблюдалось. Читать далее...

В Ярвамаа погиб парашютист

Сегодня утром примерно в 9.30 в Ярвамаа на аэродроме Нурмси погиб прыгавший с параплана 34-летний парашютист. Читать далее...

Уточнение: коронавирус подтвержден у 544 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5743 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 544, то есть 9,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Заключенный на родине брак стоил жительнице Эстонии финского пособия по безработице

На протяжении многих лет Кадри Пыдер работала на Silja Serenade, одном из самых роскошных судов Tallink Silja OY, которое курсировало между Хельсинки и Стокгольмом под финским флагом. Заработная плата была хорошей, и, как у почти всех членов экипажа, из зарплаты Пыдер ежемесячно вычитались налоги на профсоюз моряков и страхование по безработице. Однако, когда весной разразился коронакризис и корабли встали, эстонке было отказано в выплате основанных на зарплате суточных денег, рассчитанных как раз на то, чтобы пережить тяжелое время вынужденной безработицы. Читать далее...

Спор вокруг пиритаской Maxima принимает удивительный оборот

После недавнего публичного обсуждения планировки строительства магазина Maxima на Меривялья-теэ, 80 между сторонниками и противниками будущего магазина разгорелись нешуточные страсти, а при выражении «народной воли» возникают странные моменты. Читать далее...

Коронапозитивные Эстонии попадают в больницу преимущественно по двум причинам

Предварительные результаты нового исследования говорят о том, что коронапациенты попадают в больницу преимущественно из-за воспаления легких или острого бронхита. Читать далее...

Публичное продвижение политики апартеида

В статье Трийн Терамяэ «Эстонские дети – не орудие интеграционной политики» изображается странная картина мира, в которой таллиннские русские с одной стороны виноваты в том, что они не эстонцы, но с другой стороны, по мнению автора, их надо держать в стороне от эстонцев, чтобы они не мешали эстонцам и не ставили под сомнение их национальную чистоту. Читать далее...

Гимназистка об удаленке: математика непонятна, Teams тормозит, утром тяжело встать

В конце ноября в связи с распространением коронавируса гимназии Харьюмаа и Ида-Вирумаа перешли на дистанционное обучение. Старшеклассница Келли поделилась с Rus.Postimees своими впечатлениями о второй волне удаленного обучения. Читать далее...

Аас: Нарвские электростанции проработают еще как минимум десять лет