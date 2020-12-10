COVID-19 ⟩ Консультационная телефонная служба семейных врачей ежедневно дает направления на тест

Для выписывания направлений на тесты консультационная телефонная служба семейных врачей приняла на работу дополнительный персонал.

Чтобы получить направление на тест на коронавирус, вы должны по-прежнему обращаться в консультационную службу семейных врачей по телефону 1220 или 6346 630. Услуга предоставляется на трех языках: эстонском, русском и английском, и, по согласованию со специалистом телефонного центра, на родном языке звонящего, если это возможно.

Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичных медицинских услуг Больничной кассы, сказала, что, поскольку показатели заболеваемости в стране остаются высокими, а нагрузка на врачей общей практики, которые в основном направляют людей на обследование, также очень высока, телефонная консультационная линия семейных врачей, финансируемая Больничной кассой, поможет снять эту нагрузку.

«Мы поддерживаем услугу направления на тесты через консультационный телефон дополнительными средствами. Это позволяет консультационной службе нанимать дополнительный персонал, и таким образом телефонная служба семейных врачей сможет продолжать помогать людям с другими проблемами со здоровьем», - добавила Фридеманн.

Направления людей на COVID-19 тесты осуществляется по консультационному телефону семейных врачей и после окончания чрезвычайной ситуации (до сих пор служба была открыта по выходным, когда семейные врачи обычно не работали).

Кярт Кукк, ответственная за ресурсы консультационной службы семейных врачей, сказала, что, если медик из консультационной службы семейных врачей решит направить человека на COVID19 тест, для него будет составлено направление. «Для этого человек должен сообщить свой личный идентификационный код, имя и номер мобильного телефона, по которому с ним свяжутся посредством СМС-сообщения из центра тестирования», - пояснила Кукк. СМС-сообщение, отправленное центром тестирования, содержит ссылку, по которой человек может забронировать подходящее место и время для теста на коронавирус в онлайн-регистратуре на портале www.veebegistratuur.ee .

Если человек не может записаться на прием в онлайн-регистратуре (нет возможности идентификации личности с помощью Mobile ID, Smart-ID или ID-карты), этому человеку позвонят из центра тестирования на предоставленный им стационарный номер.

Как правило, телефонный центр связывается с человеком в течение суток с момента оформления направления. «Важно помнить, что СМС уведомление не отправляется детям, центр тестирования свяжется с их родителями по телефону в течение 24 часов», - уточнила Кукк.

Сотрудники телефонной консультационной службы семейных врачей по-прежнему продолжают выписывать звонящим основные необходимые рецепты в выходные/праздники. Многие люди хотели бы продлевать рецепты по консультационному телефону и в другое время (например, в будние дни или по вечерам), однако, по словам Фридеманн, это нецелесообразно.

«Продление рецепта по консультационному телефону семейных врачей по выходным проводится только в экстренных ситуациях, и не может быть заменой визита к семейному врачу. Лекарственный препарат является только частью общего процесса лечения заболевания, и для выписки новых рецептов все же необходимо посещать семейного врача, который осмотрит человека, и, при необходимости, назначит проведение обследования», - пояснила Фридеманн.

Также в случае, если человек заболел в выходные/праздничные дни, сотрудники консультационной телефонной линии вносят информацию о заболевании или необходимости открыть лист нетрудоспособности в его дигитальную историю болезни. После этого человек должен как можно скорее (на следующий рабочий день) связаться со своим семейным врачом для открытия листа нетрудоспособности.