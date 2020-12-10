Полиция задержала подозреваемых в краже катализаторов

На этой и прошлой неделях полиция задержала в Пыльвамаа троих молодых людей, подозревающихся в краже катализаторов из легковых автомобилей в ноябре этого года. В рамках текущего уголовного дела им предъявлены подозрения в краже 12 катализаторов в Тарту- и Вырумаа. Восемь случаев имели место в Тарту и четыре — в Выру. В основном преступления совершались по ночам из припаркованных у жилых домов автомобилей. Преступники отдавали предпочтение спальным районам.

Руководитель группы по расследованию преступлений против собственности Тартуского полицейского участка Тауно Пярли рассказал, что после первых краж полиция стала просматривать камеры видеонаблюдения, общаться со свидетелями и собирать другие доказательства, чтобы максимально быстро установить личности преступников.

«В результате применения различный рабочих методов расследование криминальной полиции протекало все успешнее и в один момент у нас собралось достаточно доказательств, чтобы подозревать в краже катализаторов именно этих троих молодых людей», - отметил Пярли, добавив, что подозреваемые признали себя виновными.

В кражах подозреваются молодые люди в возрасте 19-20 лет. Один из них ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке.

Для выяснения деталей этого дело продолжается ведение уголовного дела по статье, предусматривающей кражу. Виновные могут быть наказаны штрафом или тюремным сроком до пяти лет.