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Богатые страны скупают слишком большие партии вакцин от Covid-19, в результате чего странам с менее развитой экономикой ее может не хватить, заявила коалиция НКО People's Vaccine Alliance.

В альянс НКО, который борется за равный и бесплатный доступ граждан всех стран к вакцинам, вошли такие Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now, британская Oxfam и другие некоммерческие организации.

Они ссылаются на исследование, проведенное компанией Airfinity, в котором проанализированы договоренности между восемью производителями вакцин и правительствами развитых стран.

Из анализа следует, что развитые страны, где живет 14% населения планеты, по состоянию на ноябрь закупили 53% всех мировых запасов перспективных вакцин. Из-за этого 67 государств теперь рискуют столкнуться с дефицитом.

В заявлении говорится, что богатые страны на данный момент выкупили почти все дозы вакцины Moderna и 96% доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Речь идет о странах ЕС, США, Канаде, Австралии, Британии и Японии. Канада, например, заказала достаточно препаратов, чтобы привить каждого гражданина пять раз, утверждается в исследовании.

Среди оказавшихся в зоне риска стран называют Украину, Пакистан и Мьянму. В этих странах в нынешней ситуации вакцина может достаться только одному из 10 человек.

Неравенство

По словам главы Airfinity Расмуса Бека Хансена, производители трех перспективных вакцин - AstraZeneca, Pfizer и Moderna - в 2021 году собираются выпустить 5,3 млрд доз своих вакцин.

Этого хватит на то, чтобы привить от 2,6 до 3,1 млрд. человек в зависимости от метода прививки.

При этом заказы на эти три вакцины разместили почти исключительно развитые страны - Moderna планирует произвести 100-125 млн. доз в первом квартале следующего года, из которых 100 млн. будут распространены в США.

AstraZeneca и Оксфордский университет обязались предоставить развивающимся странам 64% произведенных доз своего препарата. В следующем году компания планирует выпустить около 3 млрд доз вакцины, то есть речь идет о 1,9 млрд доз.

Российский фонд прямых инвестиций планирует производить еще 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год за пределами страны начиная с 2021 года, но и это не покроет дефицит в развивающихся странах, говорит глава Airfinity.

Большая часть оказавшихся в зоне риска стран, вероятно, будут полагаться на международную инициативу COVAX, учрежденную швейцарским частным партнерством Gavi и поддерживаемую ВОЗ.

COVAX на постсоветском пространстве

Пока в рамках COVAX удалось разместить предзаказ на 700 млн. доз вакцины, но их нужно будет поделить между 92 развивающимися и бедными странами. Цель инициативы - обеспечить поставку двух миллиардов доз вакцин в развивающиеся страны к концу 2021 года.

В июле GAVI утвердила список стран, имеющих право на получение вакцины в рамках COVAX. Из постсоветских государств в него вошли Украина, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Молдова.

Почти все они недавно подали заявки на участие в COVAX, но пока вакцины хватает не всем. Большинство стран получат дозы примерно на 20% своего населения.

Украина, где количество активных активных случаев вируса держится на уровне 400 тысяч, рассчитывает получить от COVAX 8 млн доз вакцины - этого хватит примерно на пятую долю населения.

Узбекистан помимо участия в COVAX должен получить до 35 млн доз российской вакцины - 10 млн в этом году и 35 млн в следующем. Об этом в сентябре заявил российской фонд прямых инвестиций. Кроме того, в Ташкенте проводятся ограниченные испытания китайских препаратов. Уровень заражаемости в стране достаточно низкий - по официальным данным на лечении там сейчас находится около двух тысяч человек.

Кыргызстан присоединился к механизму COVAX еще в сентябре. В понедельник начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова сообщила, что в рамках COVAX стране выделят вакцины на 20% населения. Население Кыргызстана - 6,3 млн человек. Можно предположить, что речь идет примерно о миллионе доз.

Молдова подала участие заявку на участие в программе COVAX только сегодня, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Правительство рассчитывает получить вакцину на пятую часть населения страны. Первыми в очереди за вакциной будут люди, относящиеся к группам высокого риска - медики, пожилые и страдающие хроническими болезнями.

Таджикистан пока не подал заявку на присоединение к механизму COVAX. Ранее в Минздраве страны заявили, что не планируют закупать российскую вакцину, пока не будет доказана ее эффективность. Количество новых суточных случаев заражения в стране с лета, по официальным данным, не превышало ста.

Делиться ли наработками?

"Никому нельзя отказывать в доступе к спасающей жизнь вакцине из-за того, что они родились или живут не в той стране, или у них в кармане недостаточно денег", - говорит менеджер по политике британской НКО Oxfam Анна Мэрриотт.

"Но если что-то не изменится, то миллиарды людей во всем мире еще несколько лет не получат доступа к безопасному и эффективному лекарству", - добавляет она.

Альянс НКО призывает фармацевтические корпорации, работающие над вакциной, раскрыть свои наработки и отказаться от права интеллектуальной собственности на них.

Это позволит дополнительно произвести еще несколько миллиардов доз вакцин и закрыть дефицит, утверждают правозащитники.

Для того, чтобы ученые могли безопасно делиться своими наработками в области борьбы с Covid-19, создана специальная платформа ВОЗ.