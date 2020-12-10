Мэр Тарту: правительство держит нас в инфоблокаде и отправляет общественности противоречивые послания

- Со стороны поведение властей города Тарту в нынешней волне вируса выглядело значительно более либеральным, чем во время весеннего режима чрезвычайного положения. Урмас Клаас, почему это так?

- Перед летом закон изменился, и теперь ведущим органом по профилактике инфекционных заболеваний является Департамент здоровья. Если раньше самоуправление могло принимать соответствующие решения на своей территории, то теперь применять местные меры может Департамент здоровья. Когда в игру вступает общенациональный или крупномасштабный экономический эффект, решение остается за правительством.

Мы должны принимать решения относительно всех наших учреждений, таких как школы и дома престарелых, в координации с Департаментом здоровья по Лыунаскому региону. Они дают нам конкретные предложения относительно дальнейших действий, и до сих пор сотрудничество было очень хорошим.

- Несколько дней назад тут и там начали распространяться слухи о том, что в Тарту, где число случаев коронавируса вызывает все большую тревогу, местные власти не удовлетворены неуверенными действиями правительства и есть планы направить по крайней мере часть школ города на дистанционное обучение. Однако вчера правительство решило - гораздо более сурово, чем ожидалось - закрыть все школы по всей стране. Насколько вы успели до этого продумать свой план?

- Факты суровы: за последние две недели количество заболевших в Тарту росло значительно быстрее, чем в среднем по Эстонии. Модельные расчеты показывают, что здесь может повториться сценарий Ида-Вирумаа. Наши текущие показатели очень похожи на те, что были в Ида-Вирумаа четыре недели назад. Исходя из этого, вопрос о частичной отправке школ на дистанционное обучение стоял в центре внимания нашей кризисной команды уже в конце прошлой недели.

Общая позиция управы города и Департамента здоровья в Лыунаском регионе заключалась в том, что учащиеся 5-9 классов и гимназисты должны быть отправлены на дистанционное обучение, а в обучении по интересам с понедельника, 14 декабря, следует сделать перерыв. Департамент здоровья начал готовить проекты приказов и, насколько мне известно, также согласовывал их с Министерством социальных дел. Директора школ также начали подготовку.

Следует отметить, что наибольшее количество инфицированных в Тарту приходится на возрастную группу 10–19 лет, за которой следуют возрастные группы 30–39 и 40–49 лет. Другими словами, заболевание наиболее распространено среди учеников и их родителей.

- Власти не знали о серьезности ситуации в Тарту. Однако на местном уровне решения принято не было, а дали отмашку по всей стране. Интересно, почему?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не член правительства.