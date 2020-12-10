Мэр Тарту: правительство держит нас в инфоблокаде и отправляет общественности противоречивые послания

Мэр Тарту и глава местной кризисной комиссии Урмас Клаас считает, что правительство недостаточно сотрудничало с местными властями в предотвращении коронавируса. Поэтому городская управа вместе с Департаментом здоровья самостоятельно составила план перевода учащихся 5–12 классов на дистанционное обучение. В то же время он считает нецелесообразным отправлять по домам учеников начальной школы, пишет Tartu Postimees.
- Со стороны поведение властей города Тарту в нынешней волне вируса выглядело значительно более либеральным, чем во время весеннего режима чрезвычайного положения. Урмас Клаас, почему это так?
- Перед летом закон изменился, и теперь ведущим органом по профилактике инфекционных заболеваний является Департамент здоровья. Если раньше самоуправление могло принимать соответствующие решения на своей территории, то теперь применять местные меры может Департамент здоровья. Когда в игру вступает общенациональный или крупномасштабный экономический эффект, решение остается за правительством.
Мы должны принимать решения относительно всех наших учреждений, таких как школы и дома престарелых, в координации с Департаментом здоровья по Лыунаскому региону. Они дают нам конкретные предложения относительно дальнейших действий, и до сих пор сотрудничество было очень хорошим.
- Несколько дней назад тут и там начали распространяться слухи о том, что в Тарту, где число случаев коронавируса вызывает все большую тревогу, местные власти не удовлетворены неуверенными действиями правительства и есть планы направить по крайней мере часть школ города на дистанционное обучение. Однако вчера правительство решило - гораздо более сурово, чем ожидалось - закрыть все школы по всей стране. Насколько вы успели до этого продумать свой план?
- Факты суровы: за последние две недели количество заболевших в Тарту росло значительно быстрее, чем в среднем по Эстонии. Модельные расчеты показывают, что здесь может повториться сценарий Ида-Вирумаа. Наши текущие показатели очень похожи на те, что были в Ида-Вирумаа четыре недели назад. Исходя из этого, вопрос о частичной отправке школ на дистанционное обучение стоял в центре внимания нашей кризисной команды уже в конце прошлой недели.
Общая позиция управы города и Департамента здоровья в Лыунаском регионе заключалась в том, что учащиеся 5-9 классов и гимназисты должны быть отправлены на дистанционное обучение, а в обучении по интересам с понедельника, 14 декабря, следует сделать перерыв. Департамент здоровья начал готовить проекты приказов и, насколько мне известно, также согласовывал их с Министерством социальных дел. Директора школ также начали подготовку.
Следует отметить, что наибольшее количество инфицированных в Тарту приходится на возрастную группу 10–19 лет, за которой следуют возрастные группы 30–39 и 40–49 лет. Другими словами, заболевание наиболее распространено среди учеников и их родителей.
- Власти не знали о серьезности ситуации в Тарту. Однако на местном уровне решения принято не было, а дали отмашку по всей стране. Интересно, почему?
- Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не член правительства.
Мне как руководителю Тартуского антикризисного комитета практика ясно показала, что в сложных обстоятельствах нельзя откладывать принятие решений, а сами решения необходимо четко формулировать. Не должен создаваться информационный шум, поэтому я обратился к членам правительства за ясностью и проинформировал их о наших планах.
Так что, возможно, здесь и кроется причина, по которой правительство неожиданно решило закрыть сразу все общеобразовательные школы по всей стране. Это скорее политический шаг: если бы его не предприняли и Тарту смог бы выступить с местной инициативой, это произвело бы впечатление, что правительство - слабое и нерешительное.
Правительство держало местные органы власти в инфоблокаде, мы не знали, что планируется. Однако, чтобы не ставить правительство в подобную ситуацию, я посчитал правильным проинформировать о нашем плане и министра образования, и министра социальных дел. То, что правительство сделало дальше, было уже их решением. Мы здесь не претендуем на то, чтобы управлять страной, мы работаем на месте.
Но да, принятое в среду решение также было неожиданным для нас, потому что распространение болезни сильно варьируется от региона к региону.
- В контексте Тарту оно адекватно.
- Нет. Мы не отправляли бы по домам классы с первого по третий. Организация дистанционного обучения в начальных школах, безусловно, является наиболее сложной задачей, к тому же, уровень инфицирования этой возрастной группы не поддерживает такую потребность.
- Многие родители возмущены тем, что школы закрываются, а бары и церкви - нет. Насколько вы здесь видите противоречие?
- Важно разорвать цепочку заражения, и сейчас в этой цепи инфекции четко присутствуют школы, школы по интересам и семьи. Таким образом, решения о школах правильные, но запутанная коммуникация со стороны правительства заслуживает сожаления. Странно, что еще до того, как решение оформлено в виде документа, оно распространяется в социальных сетях. Так в прессе и появляются противоречивые заголовки. Слишком много путаницы.