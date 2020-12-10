Очевидец: первый полет прошел хорошо, и мы дивились новому типу запасного парашюта

Хауг добавил, что и сам видел первый сегодняшний полет. Все, казалось, шло хорошо, очевидцы дивились новому типу запасного парашюта. Что могло произойти во время второго полета, он не пожелал спекулировать.

Он подчеркнул, что на таких испытаниях у участников всегда есть запасные парашюты.

По ловам Хауга, в таких экстремальных видах, как парашютный спорт или полеты на параплане, участники всегда учитывают риск. «Это осознанный риск, - заметил он. – Но и на футбольном поле можно получить инфаркт».

Говоря о парашютном спорте, Хауг заметил, что их клуб работает 20 лет и в зависимости от года парашютисты совершают 2000-6000 прыжков в год (на всю Эстонию приходится около 10 000 прыжков в год). Он вспомнил всего пару прыжков, во время которых у спортсменов возникали проблемы со здоровьем.

«В 2017 году был случай, когда парашютист потерял сознание в воздухе. «Тот человек несколько месяцев жаловался на головные боли, но не знал их причины. Потом выяснилось, что причина была медицинской, - рассказал он. – Мы на каждых своих курсах говорим, что в стрессовой ситуации у человека могут проявиться симптомы, которых раньше не было. Также у нас был один случай эпилепсии, которая началась у человека во время прыжка парашютом».

«Если говорить о случае 2017 года, тогда человек потерял сознание в воздухе и сразу приземлился рядом с шоссе Таллинн-Тарту. Полет был очень красивым, но в последней фазе у человека, так сказать, «поплыла картинка». Издали казалось, что все в порядке, поэтому не сразу отреагировали. Когда поступил звонок, мы сразу же выехали со скорой».