Исследование: ида-вирусцы знают о коронавирусе и боятся его больше, чем жители других регионов

В начале декабря 68% жителей Эстонии назвали ситуацию критической; 15% считают, что острый кризис миновал, но при этом необходимо сохранять бдительность, а 1% полагают, что кризис полностью миновал. 13% считают, что ситуация не была критической и на нее остро отреагировали – больше всего этой точки зрения придерживаются жители Харьюского уезда, которые проживают за пределами Таллинна (19%). «В Ида-Вирумаа доля таких людей резко упала за последние несколько недель (16% → 9%), а доля людей, считающих ситуацию критической (65% → 70%), а также тех, кто считает, что необходимо сохранять бдительность, увеличилась (13% → 16%). Чувство опасности в Ида-Вирумаа поднялось до того же уровня, что и во всей Эстонии. В то же время в Эстонии доля людей, считающих ситуацию критической, среди эстонцев выше (73%), чем среди людей других национальностей (58%)», – сказала руководитель исследований Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Еще больше возросла осведомленность о мерах по борьбе с коронавирусом. Если в середине ноября 53% населения считали, что они хорошо знакомы с текущими мерами по борьбе с коронавирусом, то сейчас их доля составляет 58%, 34% считают, что они в целом знают о мерах, а 3% осведомлены немного. 4% населения не интересуются этой темой. Лучше всего о мерах знают в Северо-Восточной Эстонии (70%). 77% населения понимают влияние своего поведения на ситуацию с коронавирусом в Эстонии в целом, но 17% не признают этого. Чаще всего влияние своего поведения ощущают жители Северо-Восточной Эстонии (85%).

По сравнению с предыдущим опросом, доля населения, носящего маски, снова значительно увеличилась, на этот раз с 62% до 84%. «Подобного изменения следовало ожидать, учитывая, что теперь носить маски нужно обязательно. По сравнению с эстонцами ношение масок сейчас почти так же распространено среди жителей Эстонии других национальностей. 85% эстонцев носят маски и среди неэстонцев – 82%. Также наблюдается небольшая тенденция в том, что люди по возможности работают удаленно», – сказала Карин Рейварт.

За месяц также значительно повысилась готовность носить маску в разных местах. Например, в магазинах 60% → 86%, в общественном транспорте 68% → 85%, на работе 26% → 42%. При необходимости теперь 93% из опрошенных готовы носить маску, также сократилось число людей, которые выступают против ношения масок (10% → 5%).

Респонденты, которые не носят маски, чаще всего объясняли, что ношение масок не помогло ограничить распространение вируса или защитить здоровье человека (46%) и что ношение маски было для них неудобным (31% из тех, кто не носит маски). 75% людей останутся дома при возникновении симптомов, однако 8% населения продолжат жить нормальной жизнью, пока симптомы остаются легкими.

Хотя влияние коронавируса на повседневную жизнь населения усилилось, большая часть населения в настоящее время с оптимизмом смотрит в будущее – 86%. Этот показатель даже немного лучше, чем в июле (83%), когда население опрашивали в последний раз. Однако у 10% населения нет энтузиазма и надежды, чаще всего это самая младшая возрастная группа, безработные и школьники или студенты.

По мнению 40% населения, их (семейный) доход снизился из-за кризиса, связанного с коронавирусом, больше всего от снижения доходов пострадали жители Ида-Вирумаа (50%). 21% всех жителей признают, что им тяжело справиться при нынешнем доходе, в том числе 5% отмечают, что им крайне тяжело. Как указывалось выше, ситуация особенно критическая в Ида-Вирумаа, где экономические трудности очень трудно преодолеть 35% населения, 9% населения отмечают, что им крайне тяжело.