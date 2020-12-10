В Тартуском доме призрения 41 человек заразился коронавирусом

До сих пор состояние ни одного из больных Тартуского дома призрения не было настолько тяжелым, чтобы переводить на больничное лечение.

Как подтвердили в горуправе, учреждение сейчас справляется с выполнением своих обязанностей и действует под контролем Департамента здоровья. Также активно сотрудничают со скорой помощью и Клиникой Тартуского университета. По указанию консультантов по инфекциям, в доме созданы отдельные зоны для больных коронавирусом и здоровых.