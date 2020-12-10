В Тартуском доме призрения 41 человек заразился коронавирусом

В доме призрения, расположенном на улице Лийва в Тарту, в начале прошлой недели сразу у шести клиентов диагностировали коронавирус. Когда было начато сплошное тестирование, выяснилось, что из 155 подопечных 35 заразились вирусом. Положительный тест также сдали шесть сотрудников, пишет Tartu Postimees.
До сих пор состояние ни одного из больных Тартуского дома призрения не было настолько тяжелым, чтобы переводить на больничное лечение.
Как подтвердили в горуправе, учреждение сейчас справляется с выполнением своих обязанностей и действует под контролем Департамента здоровья. Также активно сотрудничают со скорой помощью и Клиникой Тартуского университета. По указанию консультантов по инфекциям, в доме созданы отдельные зоны для больных коронавирусом и здоровых.