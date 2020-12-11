Инспекция защиты данных запретила продавать лекарства родителям

Что делать в ковидное время, когда людей просят сидеть дома, а некоторые не просто могли бы, а обязаны закрыться у себя в квартире и не высовывать нос, поскольку являются либо близкими контактами, либо носителями вируса?

Одно из решений предлагает при выписывании рецепта ставить отметку о том, кто может его выкупить: только сам пациент, конкретные доверенные лица или кто угодно? Эта возможность есть, но ею никто не пользуется, поскольку врачи об этом не говорят, а пациенты просто не знают. И как в эту схему вписать младенцев и парализованных, безмолвных стариков и тяжело больных?

Все всё понимают

Чтобы попытаться хоть как-то решить этот вопрос, 8 декабря прошло видеосовещание социальной комиссии Рийгикогу, принять участие в которой пригласили аптекарей, Инспекцию защиты данных, представителей союзов врачей и медицинских работников.

Сигне Хейнберг заверила, что Инспекция защиты данных поддерживает идею быстрого поиска решения, чтобы обеспечить доступность лекарств, выдающихся на основании рецепта.

Она заверила, что вопрос аналогичного запрета на продажу лекарств для других людей в обычных аптеках даже не обсуждается: «Аптеки могли и могут по-прежнему, зная личный код другого человека и нужное лекарство, продавать препараты не тому, на кого рецепт выписан».

На заседании был задан вопрос: «Личность покупателя в э-аптеке устанавливается, как и в обычных аптеках. Но в обычной аптеке можно купить лекарство для родственника или знакомого, а в э-аптеке теперь нельзя купить лекарство даже для ребенка. Пожалуйста, объясните, в чем заключается выявленная ошибка э-аптек, и разве родители действительно больше не могут купить лекарство для своего ребенка? Как это решение согласуется с коронакризисом и с тем, что многие люди должны сидеть дома в самоизоляции?»

Представитель инспекции ответил: «Коронакризис никак не связан с решением Инспекции защиты данных. Более того, предписание-предупреждение инспекции от 30 ноября ничего не изменило в продаже лекарств другим людям в обычных аптеках. В аптеках по-прежнему при предъявлении ИД-карты можно купить лекарство для других».

Комментируя тему, председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер сказал: «Конечно, такая возможность не должна предоставляться каждому, но она должна быть хотя бы у близких пациента или у соседей пожилого человека, живущего в одиночестве. Так как альтернативой может стать ситуация, при которой люди из-за карантина или по какой-то другой причине во время пандемии могут остаться без лекарств. Этого не желает никто», – сказал Мёльдер.