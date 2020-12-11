Инспекция защиты данных запретила продавать лекарства родителям

На прошлой неделе разразился скандал. Инспекция защиты данных обнаружила, что э-аптеки, продающие рецептурные препараты в виртуальном пространстве, открывают доступ к полному списку выписанных лекарств посторонним.
Утечку данных тут же пресекли строгое предписание и угроза денежного взыскания в размере 100 000 евро. Так, без возможности купить лекарство оказались и матери маленьких детей, и родственники лежачих больных и беспомощных стариков.
Что принимает министр?
Проверка, перевернувшая ситуацию с ног на голову, прошла в конце ноября. Инспектор заходил на сайты э-аптек, вводил личные коды других людей и получал свободный доступ к списку лекарств. «В ситуации, когда у человека были, например, пять рецептов, без каких-либо ограничений можно было увидеть их полный список. Причем, рядом с названием препарата приведено и объяснение, о каком виде лекарств идет речь: антидепрессант, лекарство от повышенного давления, - объяснила пресс-секретарь Инспекции защиты данных Сигне Хейберг. - По сути, каждый человек, зная личный код своего соседа, учителя или министра, мог посмотреть в э-аптеке, какое лекарство тот должен принимать».
Именно поэтому инспекция сделала предписание и сообщила, что если аптека не закроет доступ к личным данным в течение суток, то она будет оштрафована на 100 000 евро.
Первой на ситуацию отреагировала получившая такое предписание сеть Apotheka. Тут же было сообщено, что э-аптека закрывает возможность приобретения рецептурных препаратов не для себя. И касается это не только друзей и соседей, но и детей, и одиноких стариков. Руководитель и собственник э-аптеки Apotheka Юрген Янесе назвал решение Инспекции защиты данных абсурдным, поскольку оно сделало невозможным доступ родственников к выдаче лекарств в виртуальном пространстве:
«В ситуации, когда вирус Covid-19 распространяется все активнее и нахождение людей в общественных помещениях ограничено, безответственно делать предписания, которые лишают людей возможности приобрести в э-аптеках рецептурные препараты для их родственников. Сегодня мы оказались в ситуации, при которой во всем мире создают условия для бесконтактной торговли, а Эстония почему-то плывет против течения. Мы усматриваем в действиях инспекции серьезный риск для здоровья населения».
Поскольку размер возможного взыскания был весьма велик — 100 000 евро за каждый день неисполнения предписания — э-аптеки тут же закрыли доступ к рецептам, сообщив, что пока что купить лекарство можно только себе самому. С рецептами детей, стариков, тяжелых больных нужно идти в обычную аптеку, где возможность покупки препаратов другим сохраняется.
В чем ошибка?
Инспекция защиты данных объяснила, что основной проблемой у э-аптек было не то, что они давали возможность купить лекарство другому человеку, а само техническое решение. Процесс покупки лекарства в интернете мало чем отличается от аналогичной покупки в обычной аптеке. Покупатель должен подтвердить свою личность при помощь ИД-карты, SMART-ID или MOBIIL-ID. То есть тут же остается след того, что конкретное лицо просматривало списки и покупало лекарства для кого-то другого. Проблема оказалась в том, что если в обычной аптеке доступ к полному списку пациента имеет только аптекарь, который несет ответственность за сохранность личных данных и он сам выдает лекарство по названию, то в интернете это никто не контролирует, и покупатель сразу видит все препараты, выписанные человеку.
Что делать в ковидное время, когда людей просят сидеть дома, а некоторые не просто могли бы, а обязаны закрыться у себя в квартире и не высовывать нос, поскольку являются либо близкими контактами, либо носителями вируса?
Одно из решений предлагает при выписывании рецепта ставить отметку о том, кто может его выкупить: только сам пациент, конкретные доверенные лица или кто угодно? Эта возможность есть, но ею никто не пользуется, поскольку врачи об этом не говорят, а пациенты просто не знают. И как в эту схему вписать младенцев и парализованных, безмолвных стариков и тяжело больных?
Все всё понимают
Чтобы попытаться хоть как-то решить этот вопрос, 8 декабря прошло видеосовещание социальной комиссии Рийгикогу, принять участие в которой пригласили аптекарей, Инспекцию защиты данных, представителей союзов врачей и медицинских работников.
Сигне Хейнберг заверила, что Инспекция защиты данных поддерживает идею быстрого поиска решения, чтобы обеспечить доступность лекарств, выдающихся на основании рецепта.
Она заверила, что вопрос аналогичного запрета на продажу лекарств для других людей в обычных аптеках даже не обсуждается: «Аптеки могли и могут по-прежнему, зная личный код другого человека и нужное лекарство, продавать препараты не тому, на кого рецепт выписан».
На заседании был задан вопрос: «Личность покупателя в э-аптеке устанавливается, как и в обычных аптеках. Но в обычной аптеке можно купить лекарство для родственника или знакомого, а в э-аптеке теперь нельзя купить лекарство даже для ребенка. Пожалуйста, объясните, в чем заключается выявленная ошибка э-аптек, и разве родители действительно больше не могут купить лекарство для своего ребенка? Как это решение согласуется с коронакризисом и с тем, что многие люди должны сидеть дома в самоизоляции?»
Представитель инспекции ответил: «Коронакризис никак не связан с решением Инспекции защиты данных. Более того, предписание-предупреждение инспекции от 30 ноября ничего не изменило в продаже лекарств другим людям в обычных аптеках. В аптеках по-прежнему при предъявлении ИД-карты можно купить лекарство для других».
Комментируя тему, председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер сказал: «Конечно, такая возможность не должна предоставляться каждому, но она должна быть хотя бы у близких пациента или у соседей пожилого человека, живущего в одиночестве. Так как альтернативой может стать ситуация, при которой люди из-за карантина или по какой-то другой причине во время пандемии могут остаться без лекарств. Этого не желает никто», – сказал Мёльдер.
Он считает, что решить проблему помогла бы простая возможность выдачи доверенности: «На самом деле такая возможность есть и сейчас на портале пациента. Но это сложнее с точки зрения защиты рецептов, и об этой возможности не так много знают. Выдать доверенность должно быть просто. Мы готовы внести необходимые изменения, образно говоря, уже завтра».
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что в результате данной ситуации проблемы и недоразумения при получении лекарств уже возникли у лиц из групп риска и их близких. Все ждут оперативного решения ситуации. «Это неприятный сюрприз. В то время как мы рекомендуем пожилым людям как можно меньше бывать в многолюдных местах, таких как торговые центры и аптеки, эта ситуация вызывает вопросы. Именно сейчас социальные работники и амбулаторные работники должны иметь возможность покупать лекарства своим подопечным. Конечно, любое злоупотребление личными данными должно быть выявленным и исключенным. Но из-за этого нельзя лишать доступа к лекарствам тех, кто больше всего в них нуждается, – подчеркнула Кютт. – Поэтому сейчас необходимо разработать решение, которое позволило бы родителям или попечителям пожилых людей получить доверенность на покупку лекарств».
Решения нет
Какое решение приняли? Никакое. Решено отправить письма министру социальных дел и в Министерство юстиции. В Департаменте лекарств Rus.Postimees сказали, что департамент вообще не ставили в известность о выданном предписании, поэтому там не могут принять участие в поиске решения.
Член правления Südameapteek Ристо Лаур рассказал нам, что его э-аптека тоже получила предписание от инспекции и прекратила продажу рецептурных препаратов третьим лицам: «До появления нового технического решения, одобренного Инспекцией защиты данных и Департаментом лекарств, продавать лекарства другим лицам мы не будем. Продажа рецептурных препаратов третьим лицам, как правило, родственникам и опекунам, при определенных условиях была повседневной практикой. В нынешний активный вирусный период мы считаем крайне важным восстановить отвечающую всем регуляциям возможность и надеемся, что решение будет найдено, как можно быстрее».
Лаур подчеркнул, что и до сих пор получение лекарства третьим лицом не было свободным, поскольку человек мог попасть в систему, только идентифицировав свою личность и введя конкретный запрос.
Еще одной популярной сети аптек — Benu – на данном этапе повезло. Финансовый директор сети Райнер Казевяли сказал, что у этой сети пока нет своей э-аптеки, она еще находится в стадии разработки: «И до ее открытия мы учтем все требования Инспекции защиты данных».
Тем временем Apotheka обжаловала предписание Инспекции защиты данных и ждет правовой оценки сложившейся ситуации. А родителям и родственникам пока придется находить силы и возможность посетить обычную аптеку, чтобы ребенок, больной родственник или пожилой человек действительно не остались без лекарства.