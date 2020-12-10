Мартин Хельме угрожал противникам строительства завода Eesti Energia выходом из Евросоюза

Хольтсмейер также заявил, что трудно вести диалог, когда фундаментальные представления совершенно разные. «Когда мы разговаривали с министром финансов и Хандо Суттером, мы не нашли общего мнения о том, есть ли у нас климатический кризис или нет», - объяснил он.

По словам Осиновского, с весны доводы министра финансов и главы Eesti Energia не изменились. «Министр финансов добавил к ним еще идеологических фраз о том, что глобальный климатический кризис является фикцией и, как следствие, экологию Эстонии можно загрязнять и дальше, поскольку это экономически выгодно», - добавил Осиновский.

«Печально, но уже не удивляет», - сказал он.

В конце марта этого года правительство решило поддержать строительство нового завода Eesti Energia по производству масел на сумму 125 миллионов евро. Это вызвало противоречивую и болезненную реакцию в обществе.

Своим распоряжением от 27 марта городская управа Нарва-Йыэсуу предоставила компаниям Enefit Energiatootmine и Enefit Kaevandused разрешение на строительство завода по производству масел Enefit 282 в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу.

30 мая была запущена народная инициатива о приостановлении действия разрешения на строительство завода и прекращении государственной поддержки строительства .

К 21 июля под петицией подписалась 1 000 человек.

11 сентября инициатива была отправлена ​​в Национальное собрание.

1 октября инициатива была отправлена экономической комиссии Рийгикогу.

13 ноября председатель комиссии по экономическим вопросам Рийгикогу Свен Сестер также пригласил на заседание министра финансов Мартина Хельме.

8 декабря в экономической комиссии Рийгикогу состоялось закрытое обсуждение.