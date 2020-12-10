Мартин Хельме угрожал противникам строительства завода Eesti Energia выходом из Евросоюза

Во вторник Рийгикогу почти два с половиной часа обсуждал на заседании экономической комиссии петиции «О приостановлении действия разрешения на строительство завода по производству масел». К изумлению всех присутствующих участвовавший во встрече министр финансов Мартин Хельме (EKRE) назвал составителей петиции тупицами и, среди прочего, угрожал выходом из Евросоюза, пишет Postimees.
Cоставители петции хотят, чтобы всем жителям Эстонии были обеспечены чистая вода, чистый воздух и чистая земля, поэтому они ожидают от государства решений, которые гарантировали бы благоприятную среду для жизни будущих поколений и помогли государство достичь углеродной нейтральности. «Это означает, что наше коллективное производство парниковых газов не будет превышать связывание углерода, которое происходит в наших лесах и болотах», - обосновывали они.
Поскольку инициаторы винят государство в том, что строительство завода по производству масел противоречит целям устойчивого развития и взятым Парижским климатическим соглашением обязательствам, они хотели обсудить, как страна пришла к решению построить такой завод.
Обсуждение за закрытыми дверями
Экономическая комиссия парламента провела обсуждение за закрытыми дверями. Инициатор петиции Лаура Кууск признает, что ей показалось странным, что заседание проходило в таком формате, тем более что правительство поддерживает строительство завода Eesti Energia по производству масел огромной суммой в 125 миллионов евро.
«Мартин Хельме решил, что они не собирались отказываться от этих инвестиций», - описала ситуацию Кууск.
В своей речи Хельме назвал авторов обращения тупоголовыми и детьми, которые могли бы направить свою энергию на что-то лучшее. «Дело не в оскорблении, люди могут иметь разные языковые навыки», - считает Кууск. - Когда Мартина Хельме спросили, каковы прогнозы и наихудший сценарий развития событий, он ответил, что в случае их ужесточения Эстония выйдет из Европейского Союза».
Кууск говорит, что была весьма шокирован словами и поведением Хельме.
По словам Кууск, другие члены комитета оставались рациональными и многие из них возразили Хельме. «Например, Евгений Осиновский сказал, что человек, находящийся на государственной зарплате, мог бы относиться к другим людям более вежливо. Другие участники также призвали министра образумиться», - сказала Кууск.
Климатический активист и соавтор петиции Хенри Хольтсмейер добавил, что председатель комиссии Свен Сестер приложил все усилия, чтобы они не чувствовали себя чужими на этой встрече.
"Если вначале все было хорошо и казалось демократичным, то выступление министра финансов было для всех как ушат холодной воды, - сказал член Эстонского зеленого движения Хольтсмейер.
«Нельзя сказать, что Хельме вообще не аргументировал, скорее, его аргументы были не самыми относящимися к теме», - добавил он.
Хельме и Суттер отрицают климатический кризис
По словам члена правления Социал-демократической партии и фракции соцдемов в Рийгикогу Евгения Осиновского, на заседании высокомерно себя вел и председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. Осиновский подтвердил, что действительно призвал министра Хельме к порядку.
"Я призвал его относиться к гражданам с достоинством, а министр финансов сказал, что достоинство нужно заслужить", - рассказал Осиновский, который сказал, что на заседании комитета ему было очень противно.
По его словам, политики обычно ведут себя достойно, но отношение членов EKRE и их председателя к достойной политической культуре - иное. «Нет ничего нового в оскорблении людей, с которыми не совпадают ценности. Я представляю, какой это был шок для инициаторов петиции», - отметил Осиновский.
Хольтсмейер также заявил, что трудно вести диалог, когда фундаментальные представления совершенно разные. «Когда мы разговаривали с министром финансов и Хандо Суттером, мы не нашли общего мнения о том, есть ли у нас климатический кризис или нет», - объяснил он.
По словам Осиновского, с весны доводы министра финансов и главы Eesti Energia не изменились. «Министр финансов добавил к ним еще идеологических фраз о том, что глобальный климатический кризис является фикцией и, как следствие, экологию Эстонии можно загрязнять и дальше, поскольку это экономически выгодно», - добавил Осиновский.
«Печально, но уже не удивляет», - сказал он.
В конце марта этого года правительство решило поддержать строительство нового завода Eesti Energia по производству масел на сумму 125 миллионов евро. Это вызвало противоречивую и болезненную реакцию в обществе.
Своим распоряжением от 27 марта городская управа Нарва-Йыэсуу предоставила компаниям Enefit Energiatootmine и Enefit Kaevandused разрешение на строительство завода по производству масел Enefit 282 в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу.
30 мая была запущена народная инициатива о приостановлении действия разрешения на строительство завода и прекращении государственной поддержки строительства .
К 21 июля под петицией подписалась 1 000 человек.
11 сентября инициатива была отправлена в Национальное собрание.
1 октября инициатива была отправлена экономической комиссии Рийгикогу.
13 ноября председатель комиссии по экономическим вопросам Рийгикогу Свен Сестер также пригласил на заседание министра финансов Мартина Хельме.
8 декабря в экономической комиссии Рийгикогу состоялось закрытое обсуждение.