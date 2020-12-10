Вирус гриппа в Эстонии пока не подтвержден

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости гриппом в ЕС по-прежнему сохраняется на низком уровне. Все пробы на вирус гриппа, изученные в период с 23 по 29 ноября по системе дозорного эпидемиологического надзора, оказались отрицательными. За неделю до того было обнаружено три лабораторно подтвержденных вируса гриппа A и B.

Признаками ОРВИ обычно являются насморк, кашель, боль в горле и высокая температура. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории.

Симптомы обычно ограничиваются верхними дыхательными путями – насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к воспалению легких. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких, особенно у детей. Специфического лечения нет. При необходимости применяется паллиативное поддерживающее лечение – снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.