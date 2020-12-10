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Михаил Кылварт
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В Финляндии произошла авария на АЭС

Specialists work inside Olkiluoto-3 nuclear reactor in Eurajoki, Finland August 17, 2017. REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos

ФОТО: STAFF/REUTERS

На атомной электростанции Olkiluoto в Эурайоки на западе Финляндии возникла внештатная ситуация, сообщает YLE.

Собственник АЭС, компания Teollisuuden Voima сообщает, что опасности для людей или окружающей среды нет. "Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", — говорится в сообщении.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK, в свою очередь, характеризует ситуацию как серьезную. Согласно данным центра, внутри станции измерили повышенный уровень радиации.

Второй энергоблок атомной электростанции отключился из-за аварийной ситуации, добавляет NEWSru.com. Остальные блоки продолжили работать по плану.

Teollisuuden Voima сообщила о начале расследования причин инцидента.

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