В Финляндии произошла авария на АЭС

На атомной электростанции Olkiluoto в Эурайоки на западе Финляндии возникла внештатная ситуация, сообщает YLE.
Собственник АЭС, компания Teollisuuden Voima сообщает, что опасности для людей или окружающей среды нет. "Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", — говорится в сообщении.
Центр ядерной и радиационной безопасности STUK, в свою очередь, характеризует ситуацию как серьезную. Согласно данным центра, внутри станции измерили повышенный уровень радиации.
Второй энергоблок атомной электростанции отключился из-за аварийной ситуации, добавляет NEWSru.com. Остальные блоки продолжили работать по плану.
Teollisuuden Voima сообщила о начале расследования причин инцидента.