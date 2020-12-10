Галерея ⟩ Военно-морские силы Эстонии получили два новых катера

В случае посещения Эстонии иностранными военными кораблями Эстония, как член НАТО, обязана обеспечивать военную защиту прибывающих судов в море и в портах. Центр инвестиций в оборону заявил, что для этой цели подходят более мелкие суда с защищенной совместимой связью, малокалиберным бортовым вооружением и укомплектованные необходимым обученным персоналом.

«Я уверен, что катера островитян являются одними из лучших в своем классе в мире, и чрезвычайно важно, чтобы сейчас можно было заполнить один из критических пробелов в возможностях ВМС. Также важно, чтобы закупка лодок поддерживала эстонский бизнес в очень критическое для экономики время», - сказал министр обороны Юри Луйк.

По его словам, лодки закуплены по оптимальной цене, они мореходные, оснащены современным оборудованием и вооружением, а при необходимости могут быть использованы и в условиях гражданских кризисов.

Военно-защитные катера EML Roland и EML Risto могут дополнительно использоваться в качестве средства обнаружения, для военных учений во время учений на море, обеспечения стрельб и оказания профессиональной помощи другим государственным учреждениям.