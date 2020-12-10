Подробности ⟩ Как будут действовать новые ограничения в сфере образования

«Цель всех ограничений – сократить количество контактов между людьми и защитить здоровье всех нас, - сказал министр образования и науки Яак Ааб. – Важно помнить о том, что каждый должен сам сократить количество контактов, отказаться от больших компаний и вести себя ответственно, и провести праздники в узком кругу близких людей».

Ограничения для образовательных учреждений

С 14 по 31 декабря учащимся запрещено находится и перемещаться в используемых для обучения помещениях общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов. Сотрудники образовательных учреждений в помещениях находиться могут. По решению учебного заведения учебная работа в этот период может продолжаться дистанционно.

Во время предпраздничного дистанционного обучения гимназистам и особенно учащимся выпускных классов рекомендуется сосредоточиться на повторении и закреплении изученного. Для учащихся младших классов можно организовать предпраздничные занятия посредством электронных устройств. Дистанционное обучение не ограничивается только монитором компьютера, а является комбинацией различных действий.

Открытыми остаются детские сады и учреждения по уходу за детьми, а также школы, в которых большая часть учащихся нуждается в усиленной или особой поддержке.

В помещениях, используемых для обучения, могут находиться и перемещаться только те учащиеся которым требуется услуги опорных специалистов, которым по оценке учителей для достижения учебных результатов нужно участвовать в консультациях, и те, кто сдает практические работы, экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

В зданиях учебных заведений могут находиться и перемещаться вместе не более двух человек, соблюдая с другими людьми дистанцию как минимум в два метра, за исключением случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение этого правила. Те, кто находится в помещениях образовательных учреждений, используемых для обучения, должны носить маску. Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать маски по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы или деятельности, а также другим уважительным причинам. В учебном заведении должно быть обеспечено наличие средств для дезинфекции и соблюдение требований по проведению дезинфекции в соответствии с рекомендациями департамента здоровья.

По предложению директора и с согласия попечительского совета в общеобразовательных школах может быть изменено время проведения каникул. В таком случае следует изменить время проведения следующих каникул, с условием, что в школе в течение учебного года каникулы предусмотрены как минимум четыре раза, общей продолжительностью как минимум 12 недель, при этом летние каникулы должны быть продолжительностью не менее восьми недель подряд.

Ограничения для деятельности по интересам и дополнительного обучения