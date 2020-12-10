В Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения

В связи с перегрузкой, вызванной Covid-19, в латвийской системе здравоохранения объявили режим чрезвычайной ситуации, что позволит руководителям больниц лучше организовать работу, если будет наплыв "ковидных" пациентов. Такое решение сегодня приняла Государственная оперативная медицинская комиссия. Об этом на пресс-конференции заявила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко, пишет Rus.TVNET.
Теперь Минздрав Латвии сможет поручить больницам второго и третьего уровня по возможности оперативно принимать у себя пациентов из университетских и региональных больниц.
"Мы договорились, что будут созданы специальные территории сотрудничества", - сообщила госсекретарь. Будут назначены координаторы, чтобы оперативно обмениваться информацией о введенных больницами ограничениях в оказании услуг.
Мурмане-Умбрашко отметила, что объявленный режим ЧС означает и более широкие полномочия руководителей больниц.
Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле ранее заявила, что с объявлением режима ЧС в сфере здравоохранения у руководства больниц будет больше инструментов для реорганизации работы, а также право на ограничение плановых и амбулаторных услуг.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения Латвии, в минувшие сутки госпитализированы 102 пациента с Covid-19. В целом в больницах находятся 744 пациента, у 704 человек заболевание средней тяжести, 40 человек находятся в тяжелом состоянии.