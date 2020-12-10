Авария на финской АЭС не представляет опасности для населения Эстонии

По данным Центра радиационной безопасности Финляндии, ни один радиоактивное вещество не попало с атомной электростанции «Олкилуото» в окружающую среду, а уровень радиации вокруг АЭС нормальный, заявил Департамент окружающей среды Эстонии, пишет Postimees.
Сегодня, 10 декабря, Центр радиационной безопасности Финляндии сообщил, что работа второго реактора на АЭС «Олкилуото» была прервана около 13:00, что привело к автоматической остановке реактора.
Центр радиационной безопасности Финляндии и оператор АЭС работают над выяснением причины ситуации, которая привела к остановке реактора. «Поскольку утечки радиоактивного вещества во внешнюю среду не ожидается, опасности для населения как в Финляндии, так и в Эстонии нет», - сказал советник отдела исследования радиационного фона Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.
Департамент окружающей среды круглосуточно следит за уровнем радиации в Эстонии, а отдел радиации Департамента окружающей среды поддерживает связь с Центром радиационной безопасности Финляндии. Когда появится новая информация, Департамент окружающей среды сообщит об этом на своем сайте.