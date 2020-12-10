Авария на финской АЭС не представляет опасности для населения Эстонии

Сегодня, 10 декабря, Центр радиационной безопасности Финляндии сообщил, что работа второго реактора на АЭС «Олкилуото» была прервана около 13:00, что привело к автоматической остановке реактора.

Центр радиационной безопасности Финляндии и оператор АЭС работают над выяснением причины ситуации, которая привела к остановке реактора. «Поскольку утечки радиоактивного вещества во внешнюю среду не ожидается, опасности для населения как в Финляндии, так и в Эстонии нет», - сказал советник отдела исследования радиационного фона Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.