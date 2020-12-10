Три машины попали в тяжелую аварию из-за выбежавшего на дорогу лося
Сегодня вечером произошла авария, в которую попали три машины. Причиной ДТП стал лось, выскочивший перед одним из автомобилей, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня вечером в 17.30 сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в Пыдрузе, где ехавший в сторону Нарвы легковой автомобиль Mazda врезался в неожиданно выскочившего на дорогу лося.
Руководитель патруля Раквереского полицейского участка Яанус Мятас сказал, что водитель ехавшего за Mazda автомобиля Ford пытался избежать столкновения, заехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, ехавшей в сторону Таллинна.
Водитель Mazda и пассажир пострадали и были доставлены в Ракверескую больницу.
По первоначальным данным, водители были трезвы. О погибшем в результате аварии животном сообщили в Инспекцию окружающей среды.