Чт, 10.12.2020
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Криста Фишер
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  • Три машины попали в тяжелую аварию из-за выбежавшего на дорогу лося
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Три машины попали в тяжелую аварию из-за выбежавшего на дорогу лося
Двое пострадали, животное погибло

Полицейская машина.

ФОТО: Marko Saarm

Сегодня вечером произошла авария, в которую попали три машины. Причиной ДТП стал лось, выскочивший перед одним из автомобилей, пишет Virumaa Teataja.

Сегодня вечером в 17.30 сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в Пыдрузе, где ехавший в сторону Нарвы легковой автомобиль Mazda врезался в неожиданно выскочившего на дорогу лося.

Руководитель патруля Раквереского полицейского участка Яанус Мятас сказал, что водитель ехавшего за Mazda автомобиля Ford пытался избежать столкновения, заехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, ехавшей в сторону Таллинна.

Водитель Mazda и пассажир пострадали и были доставлены в Ракверескую больницу.

По первоначальным данным, водители были трезвы. О погибшем в результате аварии животном сообщили в Инспекцию окружающей среды.

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