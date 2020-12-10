Три машины попали в тяжелую аварию из-за выбежавшего на дорогу лося

Сегодня вечером в 17.30 сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в Пыдрузе, где ехавший в сторону Нарвы легковой автомобиль Mazda врезался в неожиданно выскочившего на дорогу лося.

Руководитель патруля Раквереского полицейского участка Яанус Мятас сказал, что водитель ехавшего за Mazda автомобиля Ford пытался избежать столкновения, заехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, ехавшей в сторону Таллинна.

Водитель Mazda и пассажир пострадали и были доставлены в Ракверескую больницу.