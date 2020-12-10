Кылварт: таллиннские школьники на следующей неделе не отправятся на каникулы

Кылварт пояснил в эфире Ringvaade, что на сегодняшнем кризисном совещании директоров таллиннских школ было решено продолжать дистанционное обучение в гимназии и на следующей неделе. Также решили, что ученикам основной школы предложат дистанционные творческие задания. «Это не классическая учебная работа, но таким образом между школой и учениками сохранится контакт», - отметил Кылварт.

Таллиннские образовательные школы для детей с особыми потребностями, по словам Кылварта, на контактном обучении, также возможны консультации и занятия с репетитором.

Что касается января, то, по мнению Кылварта, правительству стоило уже сейчас рассказать о возможных последующих сценариях. «Я думаю, мы должны честно признать, что ситуация, вероятно, может ухудшиться, и исходя из этого, нам нужно говорить прямо сейчас, к чему мы должны быть готовы», - сказал мэр.

Кылварт добавил, что, вероятно, после школьных каникул продолжится дистанционное обучение и всегда нужно быть готовыми к худшему сценарию.