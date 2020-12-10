Кылварт: таллиннские школьники на следующей неделе не отправятся на каникулы
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, таллиннские школы ждут от правительства конкретных решений касательно учебной работы, а также последовательного плана, чтобы не приходилось каждую неделю по-разному реагировать. На сегодняшнем кризисном совещании было решено, что столичные школы не отправятся на каникулы на следующей неделе, а продолжат дистанционное обучение, то же касается и основной школы, сказал мэр.
Кылварт пояснил в эфире Ringvaade, что на сегодняшнем кризисном совещании директоров таллиннских школ было решено продолжать дистанционное обучение в гимназии и на следующей неделе. Также решили, что ученикам основной школы предложат дистанционные творческие задания. «Это не классическая учебная работа, но таким образом между школой и учениками сохранится контакт», - отметил Кылварт.
Таллиннские образовательные школы для детей с особыми потребностями, по словам Кылварта, на контактном обучении, также возможны консультации и занятия с репетитором.
Что касается января, то, по мнению Кылварта, правительству стоило уже сейчас рассказать о возможных последующих сценариях. «Я думаю, мы должны честно признать, что ситуация, вероятно, может ухудшиться, и исходя из этого, нам нужно говорить прямо сейчас, к чему мы должны быть готовы», - сказал мэр.
Кылварт добавил, что, вероятно, после школьных каникул продолжится дистанционное обучение и всегда нужно быть готовыми к худшему сценарию.
Нынешняя коммуникация правительство, по оценке Кылварта, была неважной. «Нынешняя ситуация довольно неловкая. Нужно извиниться перед людьми», - сказал он.