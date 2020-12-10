Председатель Союза работников образования раскритиковал высказывание Мартина Хельме

Министр финансов Мартин Хельме сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что пропущенные из-за здравоохранительного кризиса уроки не нужно проводить в летние каникулы. По словам председателя Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, это не соответствует действительности, пишет Postimees.
«За это время законы не изменились, и в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях ученик должен пройти 175 дней обучения. Если со следующей недели в каких-то школах не будет вестись учебная работа, эти дни придется наверстать позже. Если на следующей неделе в школе будет продолжено дистанционное обучение, то это одна из форм обучения, и в этом случае ничего наверстывать не нужно», - пояснил Вольтри в эфире передачи Reporter.
По словам Реэмо Вольтри, на касающиеся образования вопросы мог бы все-таки отвечать компетентный в соответствующей специальности министр. «Тогда сообщения, которые доходят до общества, также будут более ясными, и сам отвечающий тоже точно будет знать, о чем говорит», - раскритиковал Вольтри выступление министра финансов.
Марте Хельме сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что поскольку речь идет не о продлении каникул, а о закрытии школ из-за здравоохранительного кризиса, то пропущенные дни занятий не нужно наверстывать в июне или апреле. «В следующем году школа продолжит работу, как и раньше, без добавления дополнительных недель или дней. В этом суть сегодняшнего решения. Если где-то в школе энтузиаст идет к родителям с историей о том, что теперь мы должны ходить в школу до Иванова дня, то это неправда», - сказал Хельме.