Председатель Союза работников образования раскритиковал высказывание Мартина Хельме

«За это время законы не изменились, и в соответствии с Законом об основных школах и гимназиях ученик должен пройти 175 дней обучения. Если со следующей недели в каких-то школах не будет вестись учебная работа, эти дни придется наверстать позже. Если на следующей неделе в школе будет продолжено дистанционное обучение, то это одна из форм обучения, и в этом случае ничего наверстывать не нужно», - пояснил Вольтри в эфире передачи Reporter.

По словам Реэмо Вольтри, на касающиеся образования вопросы мог бы все-таки отвечать компетентный в соответствующей специальности министр. «Тогда сообщения, которые доходят до общества, также будут более ясными, и сам отвечающий тоже точно будет знать, о чем говорит», - раскритиковал Вольтри выступление министра финансов.