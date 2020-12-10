Яак Ааб просит жителей Ида-Вирумаа не приезжать в Таллинн на праздники

"Никто не может этого запретить, потому что границы уезда закрывать не будут, хотя такие предложения поступали. Мы призываем людей не передвигаться. Конечно, к родителям или детям можно в Таллинн приехать, но при этом не надо собираться большими семейными группами", - обратился к жителям Ида-Вирумаа Ааб.