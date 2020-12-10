Яак Ааб просит жителей Ида-Вирумаа не приезжать в Таллинн на праздники

Министр образования и науки Яак Ааб в передаче ETV+ "Интервью недели" призвал жителей Ида-Вирумаа воздержаться от поездок на праздники в Таллинн. Министр надеется, что в церквях, которые остались открытыми, не будут проводить большие мероприятия, а прихожане будут соблюдать дистанцию и носить маски, пишет Rus.ERR.
"Никто не может этого запретить, потому что границы уезда закрывать не будут, хотя такие предложения поступали. Мы призываем людей не передвигаться. Конечно, к родителям или детям можно в Таллинн приехать, но при этом не надо собираться большими семейными группами", - обратился к жителям Ида-Вирумаа Ааб.