Чт, 10.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
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  • Яак Ааб просит жителей Ида-Вирумаа не приезжать в Таллинн на праздники
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Яак Ааб просит жителей Ида-Вирумаа не приезжать в Таллинн на праздники

Яак Ааб.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Министр образования и науки Яак Ааб в передаче ETV+ "Интервью недели" призвал жителей Ида-Вирумаа воздержаться от поездок на праздники в Таллинн. Министр надеется, что в церквях, которые остались открытыми, не будут проводить большие мероприятия, а прихожане будут соблюдать дистанцию и носить маски, пишет Rus.ERR.

"Никто не может этого запретить, потому что границы уезда закрывать не будут, хотя такие предложения поступали. Мы призываем людей не передвигаться. Конечно, к родителям или детям можно в Таллинн приехать, но при этом не надо собираться большими семейными группами", - обратился к жителям Ида-Вирумаа Ааб.

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