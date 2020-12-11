ЕС разблокировал проект бюджета и помощь пострадавшей от пандемии экономике

На саммите в четверг, 10 декабря, главы стран и правительств ЕС смогли договориться с Венгрией и Польшей, которые ранее блокировали этот проект.

Вместе с бюджетным планом на саммите ЕС был одобрен и механизм верховенства права,подразумевающий сокращение выплат странам, которые нарушают принципы правового государства. Именно из-за этого пункта Венгрия и Польша в середине ноября наложили вето на принятие проекта бюджета ЕС.

ЕС пошел на компромисс

В компромиссном варианте предусмотрено дополнительное положение к механизму верховенства права. Таким образом, Варшава и Будапешт застрахованы от сокращения выплат, поскольку могут подать жалобу на процедуру в Европейский суд в Люксембурге. Это может воспрепятствовать применению механизма до 2022 года.

Исход заседания назвали своим успехом обе стороны. "Мы только что приняли твердое соглашение о механизме, который будет реализован при соблюдении верховенства закона. Европа движется вперед, она едина и несет свои ценности", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна "победила и успешно защитила венгерские интересы". Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий тоже заявил о "двойной победе". По словам Моравецкого, Польша получит миллиарды евро из европейского бюджета, но эти деньги застрахованы от механизма верховенства права.

Будапешт и Варшава блокировали принятие бюджета ЕС

Венгрия и Польша в середине ноября блокировали выделение пакета помощи в размере 1,8 млрд евро на период в семь лет из-за принципа верховенства права. У обеих стран в последние годы неоднократно возникали конфликты с Брюсселем из-за неоднозначных правовых действий их властей.