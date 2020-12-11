Таави Аас: ограничения на авиаперелеты из Таллинна отменят с нового года

Согласно решению Еврокомиссии, страны-члены ЕС с нового года больше не могут ограничивать авиаперелеты, ссылаясь на коронавирус, а Эстония и Латвия пока были практически единственными странами, которые вводили такие ограничения. 18 декабря впервые за долгое время вылетит самолет из Таллинна в Тенерифе.

По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, до конца года у нас действует правило, что полеты разрешены только в регионы, где распространение коронавируса ниже двукратного среднеевропейского показателя. Хотя этот показатель сейчас высокий, но он быстро снижается, например, в Испанию можно летать совершенно свободно.

На вопрос о том, касается ли это и авиамаршрутов за пределами ЕС, Аас ответил утвердительно, а также добавил, что министерство не разрешало осенью полеты в Турцию, хотя наши турфирмы очень этого хотели, потому что в ведомстве располагали информацией, что [официальная] статистика заражения коронавирусом в стране могла иметь неточности, что в конце ноября подтвердил министр здравоохранения Турции, который заявил, что раньше они относили к зараженным только людей с очевидными симптомами, а измененная статистика показала, что Турция стала страной с самым высоким показателем заражения в Европе.