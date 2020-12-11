ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Штрафные меры ЕС против России за последние несколько лет неоднократно продлевались. Решение, принятое на нынешнем саммите Евросоюза, должен еще поддержать Совет министров ЕС, но этот шаг считается формальностью.

Санкции ЕС против России

Экономические санкции против России были введены в июле 2014 года в связи с катастрофой рейса MH17 в Донецкой области. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.