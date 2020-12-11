Что объединяет желатин, маску и мясо из пробирки?

Фильтруют – цены

Команде Gelatex последние восемь месяцев показали, что «хорошим кризисом нельзя не воспользоваться». «Мы это на своей шкуре испытали. Для нас это означало – освоение совершенно нового направления деятельности, - объясняет Мартенс. – В то же время мы почувствовали, что и ситуация нормализуется относительно быстро: в Азии очень быстро и массово построили новые заводы для производства фильтрующих материалов, и цена на материалы быстро упала до прежнего уровня».

И пришлось снова перенаправлять планы и усилия. «По нашей сегодняшней стратегии мы больше не концентрируется на обычных фильтрующих материалах – по двум причинам», - констатирует предприниматель.

Во-первых: он признает, что для производства материала есть более дешевые технологии: «К июню 2020 года вернулись на допандемический уровень и материалы снова стали широко доступны. Поэтому с экономической точки зрения нам как небольшой компании нецелесообразно стало его производить».

Во-вторых: главная отличительная и важнейшая черта разработанной Gelatex технологии в том, что стартап работает с биологическим сырьем. «Сейчас маски делаются из синтетических материалов, из полимеров на основе нефтепродуктов. А наше видение в том, чтобы в будущем разработать биоразлагающийся фильтрующий материал, который не пополнял бы объемы производимых сейчас пластиковых отходов. Одноразовые маски – это источник растущего загрязнения, и в долгосрочной перспективе их ежедневное использование не является устойчивым», - говорит Мартенс.

В целом предварительные итоги этого сложного года он подводит так: пандемия Covid-19 серьезно ударила по легкой промышленности и области моды, что, в свою очередь, направило и деятельность Gelatex по новому пути – производства фильтрующих материалов.

«Сейчас наша клиентская база склоняется больше в сторону предприятий, которые используют нановолокна. Интересно было наблюдать, например, как процессы продаж полностью переходили в онлайн и видеосреду. Это позволяет ускорить процессы и тратить меньше времени на организацию логистики, мы тоже сделали выводы», - добавляет стартапер.

Жизнь за стартап

Сейчас в команде Gelatex шесть человек, которые занимаются развитием бизнеса, производством и маркетингом. По словам Мартенса, самый большой кризис в жизни их стартапа был на стадии формирования команды основателей непосредственно перед регистрацией предприятия.

«Самые большие проблемы всегда вызваны трениями в человеческих отношениях. Мы быстро поняли, что большие шаги, такие как построение стартапа, можно делать только вместе с людьми, которым ты можешь доверять на все сто, с единомышленниками, которые максимально дополняют друг друга в команде и которые готовы буквально жизнь отдать друг за друга. К счастью, Gelatex повезло, и мы поняли это на начальном этапе, и с тех пор проблем с командой у нас никогда не было», - делится он своим опытом.

В разное время Gelatex получал поддержку от Министерства окружающей среды, европейского акселератора Climate-KIC, эстонского фонда Prototron, EAS, Archimedes, европейской программы Horizon2020 и других. Gelatex получил первый приз на международном хакатоне The Global Hack в категории здравоохранения. Компания прошла программу акселерации в одном из самых именитых бизнес-инкубаторов США Techstars. Год назад за свой материал из желатина эстонский стартап получил европейскую премию в области экономики замкнутого цикла Green Alley Award.

В начале ноября Gelatex получил первое место на конкурсе питчей (кратких определенным образом структурированных презентаций проектов перед потенциальными инвесторами) инновационных предпринимателей на конференции InnoFrugal 2020, где свои изобретения и решение представляли десятки технологических и экологических стартапов со всего мира.