Что объединяет желатин, маску и мясо из пробирки?

Пока пандемия бушует и даже не думает сбавлять обороты, эстонские изобретатели и предприниматели не сидят сложа руки. И пусть их защитные маски из наноматериала производить пока дороже, чем синтетические, новые технологии приближают будущее, в котором бизнесмодели будут строиться на разумном расходовании ресурсов и минимизации отходов. Так, технология эстонского стартапа Gelatex способна помочь в сферах от фильтрации и сохранения энергии до выращивания мяса в пробирке.
Gelatex Technologies – эстонский технологический стартап, специализирующийся на разработке и производстве нановолокон и материалов из них. Большая часть продукции Gelatex создана на основе желатина – натурального протеина, получаемого из отходов мясной промышленности. Оттуда и название стартапа.
Он был зарегистрирован как юридическое лицо четыре года назад, но исследования велись задолго до этого. Изначально идея состояла в том, чтобы производить из желатина материалы, способные заменить и натуральную, и искусственную кожу, потому что и при обработке кожи, и при производстве кожзаменителя используется слишком много химии, серьезно загрязняющей окружающую среду, например: в среднем на квадратный метр «дермантина» уходит порядка двух килограммов ядовитых химикатов. Не говоря уже о том, что переработка изделий из искусственной кожи пока находится только на зачаточном уровне.
На базе желатина Gelatex создал материал, схожий по свойствам с тонкой кожей и замшей, и уже в 2016 году в сотрудничестве с эстонской дизайнерской студией Стеллы Соомлайс выпустил линейку сумок и бизнес-аксессуаров.
Направление, на котором предприятие фокусируется сейчас, – это производство материалов из нановолокон. Они в сто раз тоньше человеческого волоса и имеют очень широкий потенциал применения: могут фильтровать, использоваться для аккумуляции энергии, помогать выращивать живые клеточные ткани в пробирке, впитывать масла, во много раз превышающие объемом сами нановолокна (и тем самым помогать, например, устранять загрязнения).
Под маской пандемии
«Наша технология универсальна и ее можно использовать на основе многих и самых разных исходных веществ, – говорит сооснователь и исполнительный директор Gelatex Мярт-Эрик Мартенс. – Соответственно ее применению, мы выбираем и исходный полимер. Главные способы применения – это выращивание клеток на нашем материале, а также фильтрация. Сейчас мы начинаем сотрудничество с предприятием, которое планирует использовать наши нановолокна в лечении ран. Мы работаем во имя того, чтобы наши материалы в будущем применялись во многих сферах, например, при сохранении энергии и выращивании искусственного мяса в лаборатории».
Мартенс – выпускник Тартуского университета, опытный инженер, материаловед, изобретатель запатентованного процесса производства нановолокна Gelatex. Уже более пяти лет он исследует и разрабатывает нановолокна, имеет большой опыт в машиностроении и разработке продуктов, спроектировал и сконструировал все прототипы производственного оборудования для Gelatex и руководит развитием технологии стартапа.
2020 год и глобальная пандемия коронавируса заставили многие компании пересмотреть свои бизнес-стратегии. Gelatex не стал исключением. «В первые недели коронакризиса у нас внутри команды состоялась дискуссия о том, как бы мы могли в сложившейся ситуации помочь или поддержать общество, пусть даже своими небольшими силами. Так как в ходе развития нашего продукта мы разработали инновационную технологию производства нановолокон, возникла идея воспользоваться этой технологией для изготовления фильтрующего материала. Также мы узнали, что в Эстонии просто не было материала, необходимого для производства масок, на него был огромный спрос», - рассказывает Мартенс о том, как было принято решение их изготавливать. «Наш нановолокнистый материал имеет очень хорошие фильтрующие свойства. В защитных масках и других фильтрах его используют в качестве «среднего», то есть именно активного слоя».
Фильтруют – цены
Команде Gelatex последние восемь месяцев показали, что «хорошим кризисом нельзя не воспользоваться». «Мы это на своей шкуре испытали. Для нас это означало – освоение совершенно нового направления деятельности, - объясняет Мартенс. – В то же время мы почувствовали, что и ситуация нормализуется относительно быстро: в Азии очень быстро и массово построили новые заводы для производства фильтрующих материалов, и цена на материалы быстро упала до прежнего уровня».
И пришлось снова перенаправлять планы и усилия. «По нашей сегодняшней стратегии мы больше не концентрируется на обычных фильтрующих материалах – по двум причинам», - констатирует предприниматель.
Во-первых: он признает, что для производства материала есть более дешевые технологии: «К июню 2020 года вернулись на допандемический уровень и материалы снова стали широко доступны. Поэтому с экономической точки зрения нам как небольшой компании нецелесообразно стало его производить».
Во-вторых: главная отличительная и важнейшая черта разработанной Gelatex технологии в том, что стартап работает с биологическим сырьем. «Сейчас маски делаются из синтетических материалов, из полимеров на основе нефтепродуктов. А наше видение в том, чтобы в будущем разработать биоразлагающийся фильтрующий материал, который не пополнял бы объемы производимых сейчас пластиковых отходов. Одноразовые маски – это источник растущего загрязнения, и в долгосрочной перспективе их ежедневное использование не является устойчивым», - говорит Мартенс.
В целом предварительные итоги этого сложного года он подводит так: пандемия Covid-19 серьезно ударила по легкой промышленности и области моды, что, в свою очередь, направило и деятельность Gelatex по новому пути – производства фильтрующих материалов.
«Сейчас наша клиентская база склоняется больше в сторону предприятий, которые используют нановолокна. Интересно было наблюдать, например, как процессы продаж полностью переходили в онлайн и видеосреду. Это позволяет ускорить процессы и тратить меньше времени на организацию логистики, мы тоже сделали выводы», - добавляет стартапер.
Жизнь за стартап
Сейчас в команде Gelatex шесть человек, которые занимаются развитием бизнеса, производством и маркетингом. По словам Мартенса, самый большой кризис в жизни их стартапа был на стадии формирования команды основателей непосредственно перед регистрацией предприятия.
«Самые большие проблемы всегда вызваны трениями в человеческих отношениях. Мы быстро поняли, что большие шаги, такие как построение стартапа, можно делать только вместе с людьми, которым ты можешь доверять на все сто, с единомышленниками, которые максимально дополняют друг друга в команде и которые готовы буквально жизнь отдать друг за друга. К счастью, Gelatex повезло, и мы поняли это на начальном этапе, и с тех пор проблем с командой у нас никогда не было», - делится он своим опытом.
В разное время Gelatex получал поддержку от Министерства окружающей среды, европейского акселератора Climate-KIC, эстонского фонда Prototron, EAS, Archimedes, европейской программы Horizon2020 и других. Gelatex получил первый приз на международном хакатоне The Global Hack в категории здравоохранения. Компания прошла программу акселерации в одном из самых именитых бизнес-инкубаторов США Techstars. Год назад за свой материал из желатина эстонский стартап получил европейскую премию в области экономики замкнутого цикла Green Alley Award.
В начале ноября Gelatex получил первое место на конкурсе питчей (кратких определенным образом структурированных презентаций проектов перед потенциальными инвесторами) инновационных предпринимателей на конференции InnoFrugal 2020, где свои изобретения и решение представляли десятки технологических и экологических стартапов со всего мира.
Тем, кто чувствует, что у него есть идея для стартапа и хочет открыть свое дело, Мартенс говорит: «Сделай это! Если у тебя есть идея, в которую ты веришь, и ты найдешь людей, которые тоже в нее верят, найди в себе смелость, чтобы выйти из зоны комфорта и воплотить свою мечту».