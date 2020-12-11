Опрос: рейтинг "Ээсти 200" вырос до 20%, вплотную приблизившись к Партии реформ

Согласно данные декабрьского опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS, популярность не входящей в парламент партии "Ээсти 200" в декабре увеличилась до 20%, уверенно опередив EKRE и практически сравнявшись с Партией реформ, пишет Rus.ERR.
Лидирует в опросе возглавляющая правительство Центристская партия, за которую сейчас на парламентских выборах были бы готовы проголосовать 25% избирателей, что соответствует среднему уровню популярности центристов, которая на протяжении последнего года колеблется в диапазоне 22-27%.
За Партию реформ в декабре были готовы проголосовать 21%, что является для нее самым низким показателем в опросах Turu-uuringud после парламентских выборов в марте 2019 года.
Рейтинг EKRE снизился до 14%, что стало для консерваторов самым низким показателем после выборов в Рийгикогу, на которых они получили 17,8% голосов.
Рейтинги социал-демократов и "Отечества" не изменились: за соцдемов готовы голосовать 9%, а за отечественников - 5% избирателей.
Совокупная поддержка партий правящей коалиции (центристы, EKRE и "Отечество") составила 44%, опережая на 14 процентных пунктов суммарный рейтинг оппозиции (реформистов и соцдемов).