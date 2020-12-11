Кризисный резерв полиции начинает обретать очертания

Для этих целей правительство выделило деньги в госбюджете следующего года. «В четырехлетней перспективе, если мы будем использовать максимальные возможности, нам потребуется ориентировочный бюджет в размере 18-20 миллионов, но к 2021 году у нас будут ресурсы для создания этого резерва и внесения двух миллионов евро на обеспечение готовности Департамента полиции и погранохраны к кризисам», - заявил советник МВД по вопросам внутренней обороны и кризисной готовности Тоомас Мальва, по словам которого, основные расходы резерва связаны с закупкой экипировки и обучением.

Бывший министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), который был одним из главных инициаторов создания резерва внутренней обороны, заявил в конце 2019 года, что к 2023 году они хотят увеличить численность кризисного резерва до 1500 человек.

Подмога полицейским

К настоящему моменту сформированы три группы кризисного резерва, насчитывающих порядка 75-80 человек. Кризисный резерв разделен на регионы: северное, южное, западное и восточное подразделение. Кризисный резерв ДПП можно рассматривать как резерв помощников полицейских, которые могут быть созваны по приказу правительства и подчиняются генеральному директору ДПП Эльмару Вахеру.

При созыве кризисный резерв Департамента полиции и погранохраны будет охранять границу, защищать стратегические и жизненно важные объекты или обеспечивать общественный порядок. Резерв МВД не будет участвовать в связанных с зарубежным противником конфликтных ситуациях. Членов формирования будут отправлять на помощь тому подразделению Департамента полиции и погранохраны, которое в ней нуждается в той или иной ситуации. Как и в случае созыва резервистов Сил обороны, в случае кризисного резерва ДПП лица, входящие в его состав, должны явиться на место сбора, а работодатель должен позволить своему работнику сделать это.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, ДПП необходим резерв, потому что кризисная ситуация требует гораздо больше человеческих ресурсов. «Один только этот год и весеннее чрезвычайное положение показали, что в Эстонии нет кризисного сценария, который не поставил бы перед полицией дополнительные задачи – будь то ограничение передвижения в регионе, восстановление пограничного контроля, информирование людей, усиление наблюдения или обеспечение выполнения приказа», - сказал Беличев.

В кризисный резерв набираются люди, у которых нет других обязанностей в области гособороны, чтобы не возникло ситуации, когда человек, например, одновременно является водителем скорой помощи и членом кризисного резерва.

Кайтселийт в замешательстве

Для Кайтселита, который помогал полиции охранять границу весной, создание кризисного резерва ДПП по-прежнему остается непонятным, поскольку они выполняли те же задачи.

«Основной причиной создания или функционирования Кайтселийта является вопрос внутренней безопасности. Мы занимались этим с момента основания и, по крайней мере, на наш взгляд, успешно», - сказал глава отдела стратегических коммуникаций Кайтселийта майор Танель Рютман.