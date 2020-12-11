Кризисный резерв полиции начинает обретать очертания

В Министерстве внутренних дел надеются, что к концу следующего года для кризисного резерва Департамента полиции и погранохраны удастся завербовать от 200 до 300 человек, пишет Postimees.
Для этих целей правительство выделило деньги в госбюджете следующего года. «В четырехлетней перспективе, если мы будем использовать максимальные возможности, нам потребуется ориентировочный бюджет в размере 18-20 миллионов, но к 2021 году у нас будут ресурсы для создания этого резерва и внесения двух миллионов евро на обеспечение готовности Департамента полиции и погранохраны к кризисам», - заявил советник МВД по вопросам внутренней обороны и кризисной готовности Тоомас Мальва, по словам которого, основные расходы резерва связаны с закупкой экипировки и обучением.
Бывший министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), который был одним из главных инициаторов создания резерва внутренней обороны, заявил в конце 2019 года, что к 2023 году они хотят увеличить численность кризисного резерва до 1500 человек.
Подмога полицейским
К настоящему моменту сформированы три группы кризисного резерва, насчитывающих порядка 75-80 человек. Кризисный резерв разделен на регионы: северное, южное, западное и восточное подразделение. Кризисный резерв ДПП можно рассматривать как резерв помощников полицейских, которые могут быть созваны по приказу правительства и подчиняются генеральному директору ДПП Эльмару Вахеру.
При созыве кризисный резерв Департамента полиции и погранохраны будет охранять границу, защищать стратегические и жизненно важные объекты или обеспечивать общественный порядок. Резерв МВД не будет участвовать в связанных с зарубежным противником конфликтных ситуациях. Членов формирования будут отправлять на помощь тому подразделению Департамента полиции и погранохраны, которое в ней нуждается в той или иной ситуации. Как и в случае созыва резервистов Сил обороны, в случае кризисного резерва ДПП лица, входящие в его состав, должны явиться на место сбора, а работодатель должен позволить своему работнику сделать это.
По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, ДПП необходим резерв, потому что кризисная ситуация требует гораздо больше человеческих ресурсов. «Один только этот год и весеннее чрезвычайное положение показали, что в Эстонии нет кризисного сценария, который не поставил бы перед полицией дополнительные задачи – будь то ограничение передвижения в регионе, восстановление пограничного контроля, информирование людей, усиление наблюдения или обеспечение выполнения приказа», - сказал Беличев.
В кризисный резерв набираются люди, у которых нет других обязанностей в области гособороны, чтобы не возникло ситуации, когда человек, например, одновременно является водителем скорой помощи и членом кризисного резерва.
Кайтселийт в замешательстве
Для Кайтселита, который помогал полиции охранять границу весной, создание кризисного резерва ДПП по-прежнему остается непонятным, поскольку они выполняли те же задачи.
«Основной причиной создания или функционирования Кайтселийта является вопрос внутренней безопасности. Мы занимались этим с момента основания и, по крайней мере, на наш взгляд, успешно», - сказал глава отдела стратегических коммуникаций Кайтселийта майор Танель Рютман.
«Когда воинские части Сил обороны и Кайтселийта приступают к выполнению своих обязанностей, возникает вакуум, и для этого мы сейчас ищем людей, которые не входят в состав Сил обороны или Кайтселийта, но могут помочь нам в ситуациях, когда необходима внутренняя защита», - сказал советник МВД Мальва на вопрос о том, почему решили не привлекать членов Кайтселита.
По словам майора Рютмана, есть возможности для улучшения участия Кайтселийта во внутренней безопасности, а сотрудничество с ДПП можно было бы укрепить, например, с помощью дополнительного обучения.
«Не совсем понятно, почему необходимо создавать наряду с нами еще одну почти аналогичную организацию», - отметил Рютман, по словам которого большая часть Кайтселийта ориентирована на внутреннюю безопасность. Кризисный резерв попытаются пополнить за счет нынешних и будущих помощников полицейских.
«Резервист также может вносить свой вклад в работу ДПП в качестве помощника полицейского на ежедневной основе, но для того, чтобы принадлежать к резерву, он должен регулярно участвовать в обучении, чтобы поддерживать навыки, необходимые для работы в кризисной ситуации», - сказал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
Члены кризисного резерва экипированы и обучены как обычные помощники полицейских. «Прежде всего, они проходят базовый курс, такой же, как и для помощников полиции, то есть их обучают основам и правам прямого принуждения. Кроме того, есть специальная подготовка», - сказал Мальва, отметив, что конкретная подготовка зависит от конкретной задачи.
В Министерстве внутренних дел надеются, что поправка к закону, которая позволит создать кризисный резерв ДПП, вступит в силу 1 июля. После этого, по словам Беличева, будет окончательно определено, как будет происходить привлечение резерва и какие права и обязанности будут у членов нового формирования.
По словам Эгерта Беличева, согласно законопроекту, ДПП сможет компенсировать члену кризисного резерва потерю заработной платы за то время, что он будет принимать участие в тренировках и учениях.
«Во время кризиса можно назначить на должность сотрудника полиции члена резерва, и в этом случае он будет получать зарплату сотрудника полиции», - сказал Беличев, а также добавил, что при выполнении трудовых обязанностей члены резерва будут иметь все социальные гарантии.