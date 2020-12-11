Налоговики предупреждают о риске быть пойманным на выплате заработной платы в конверте

С июня каждый руководитель предприятия может проверить посредством электронной услуги "Оценка налогового поведения", как выглядит его предприятие в глазах НТД. Департамент дал оценку в общей сложности почти 162 000 предприятиям, у 65% которых все налоговые дела, по мнению НТД, в порядке и их оценки являются "зелеными". 14% предприятий имеют "желтые" оценки, т.е. в их налоговых делах присутствуют какие-то недостатки, а пятая часть предприятий имеют уже серьезные недостатки и находятся под пристальным вниманием НТД.

Риск выплат заработных плат в конвертах является самой распространенной причиной, почему оценка налогового поведения предприятия находятся "в красной зоне" - это затрагивает 15 700 предприятий, т.е. почти десятую часть коммерческих объединений. Риск выплат заработных плат в конвертах обозначает, с позиции НТД, следующее: средняя зарплата на предприятии, согласно данным за последние 12 месяцев, была ниже средней по Эстонии на тех же должностях.

С момента окончания чрезвычайного положения в мае 2020 года чиновники НТД проверили 2372 предприятия с общим числом работников 5043 и выявили 256 незарегистрированных работников, которые получали заработную плату в конверте по-черному в полном объеме. Это означает, что 5,1% из проверенных работников были не зарегистрированы. Для сравнения - в 2019 этот показатель составил 5,9%, а в 2018 - 6,6%.

Больше всего использованием черной рабочей силы выделяются следующие сферы: розничная торговля, гостиничный сектор и строительство. Десятая часть незарегистрированных работников была обнаружена на предприятиях розничной торговли, 9% - в гостиничном секторе и 5% - в строительстве.