Пт, 11.12.2020
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Михаил Кылварт
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  • В Нымме продается уникальная вилла в стиле югенд, построенная известным архитектором
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Фото ⟩ В Нымме продается уникальная вилла в стиле югенд, построенная известным архитектором

Bange Villa.

ФОТО: KV.EE

Одна из жемчужин эстонской архитектуры ждет нового владельца под ныммескими соснами. Здание, внесенное в список культурных памятников, было спроектировано эстонским архитектором Эрнстом Кюнертом, выходцем из семьи балтийских немцев, и называется вилла Bange, пишет Kodustiil.

Дома, построенный в позднем югенд-стиле, очень хорошо сохранился как внутри, так и снаружи. В архитектуре интерьера много оригинальных деталей, например, потолок и ниши холла первого этажа, а также межкомнатные двери, окна и деревянный пол. В трех комнатах сохранился орнамент на потолке. 

Вилла Bange.

ФОТО: KV.EE

Оштукатуренный бревенчатый дом построен на низком фундаменте, сохранилась кровля из сланцевого шифера, что само по себе уже редкость, так как в других постройках их часто заменяли цинковым листом, глинистым сланцем или, в худшем случае, асбестовым шифером. 

Вилла Bange.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже три комнаты, кухня, кладовая, санузел и веранда. Мощная деревянная лестница ведет на второй этаж, где находятся две большие комнаты, кухня и туалет. Кроме того, здесь вы найдете вход в башню.

Вилла имеет два входа - главный вход и вход через веранду со стороны двора. Нижний этаж отапливается тремя печками, а в ванной и кухне полы с подогревом. Кроме того, на веранде установлен воздушный тепловой насос, который отапливает две спальни. На втором этаже одна печь.

Вилла Bange.

ФОТО: KV.EE

В подвале расположена баня и большая комната с подогревом пола. Можно использовать несколько подвальных помещений, в каждом из которых есть окна. Кроме того, на территории сохранилось бомбоубежище, которое можно использовать как отдельный подвал или погреб.

Вилла Bange.

ФОТО: KV.EE

Одно из дополнительных достоинств виллы - это участок приличных размеров, имеющий площадь целых 2811 м2. Залитый солнцем участок расположен достаточно уединенно и имеет множество возможностей для ландшафтного дизайна. Есть и гараж.

Вилла Bange.

ФОТО: KV.EE

Цена недвижимости - 478 990 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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