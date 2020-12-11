Чемпионат Европы по фигурному катанию и финал Гран-при отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме по-прежнему запланирован на 22-28 марта 2021 года, но его проведение зависит от развития ситуации с COVID-19, отмечает пресс-служба ISU . В прошлом году этот турнир не состоялся.

Континентальное первенство должно были пройти в столице Хорватии Загребе с 25 по 31 января. На арене для этих соревнований в настоящее время развернут временный госпиталь для зараженных.

На прошлом чемпионате Европы россияне завоевали 10 медалей из 12 возможных и добыли золото в каждом виде соревнований, полностью заняв пьедестал у женщин и спортивных пар.