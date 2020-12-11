Пт, 11.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию и финал Гран-при отменили из-за коронавируса
1 мин для прочтения

Чемпионат Европы по фигурному катанию и финал Гран-при отменили из-за коронавируса

Фигурное катание. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Tairo Lutter / Õhtuleht

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию и финал Гран-при сезона-2020/21 из-за продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Newsru.

Чемпионат мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме по-прежнему запланирован на 22-28 марта 2021 года, но его проведение зависит от развития ситуации с COVID-19, отмечает пресс-служба ISU. В прошлом году этот турнир не состоялся.

Континентальное первенство должно были пройти в столице Хорватии Загребе с 25 по 31 января. На арене для этих соревнований в настоящее время развернут временный госпиталь для зараженных.

На прошлом чемпионате Европы россияне завоевали 10 медалей из 12 возможных и добыли золото в каждом виде соревнований, полностью заняв пьедестал у женщин и спортивных пар.

Финал Гран-при, который китайский Пекин должен был принять 10-13 декабря 2020 года, поначалу переносился на более поздние даты, но теперь окончательно отменен.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back