В Сууре-Яани грузовик съехал в кювет, движение нарушено

Rus.Postimees.ee112В Сууре-Яани грузовик съехал в кювет, движение нарушено 1 11 декабря 2020, 9:381 мин для прочтенияВ Сууре-Яани грузовик съехал в кювет, движение нарушеноrus.postimees.ee1На девятом километре дороги Вильянди — Сууре-Яани движению препятствует съехавший в кювет грузовик.Движение нарушено, в настоящий момент его никто не регулирует. Водитель не пострадал, передает Sakala.«Оба направления движения закрыты, водитель готовится к тому, чтобы вернуть грузовик на дорогу», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. 1 грузовикдтпкюветполиция