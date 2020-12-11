Пт, 11.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • В Сууре-Яани грузовик съехал в кювет, движение нарушено
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В Сууре-Яани грузовик съехал в кювет, движение нарушено

1На девятом километре дороги Вильянди — Сууре-Яани движению препятствует съехавший в кювет грузовик.

Движение нарушено, в настоящий момент его никто не регулирует. Водитель не пострадал, передает Sakala.

«Оба направления движения закрыты, водитель готовится к тому, чтобы вернуть грузовик на дорогу», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

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