Родители детей с особыми потребностями из-за бюрократии оказались в тупике

По словам Лахтвеэ, степень тяжести инвалидности может быть меняющимся со временем показателем: «Важно понять, что только нарушение здоровья или диагноз — это еще не инвалидность. Инвалидность — результат взаимодействия состояния здоровья и внешних или внутренних препятствий».

Она уточнила, что инвалидность меняется, поскольку состояние здоровья человека, его способность к деятельности и участию, доходы и среда обитания могут меняться — в сторону улучшения или ухудшения.

Родители детей с особыми потребностями признают, что увеличение социальных пособий — это хорошо. Но сейчас они больше волнуются скорее о сути опорных услуг, связанных со степенью инвалидности. Вспомогательные услуги предлагают как государство, так и местные самоуправления. Это подтвердила и Хабихт.

Например, государственная услуга социальной реабилитации доступна в первую очередь детям, чья инвалидность определена официально. Здесь, по словам Хабихт, государство должно посыпать голову пеплом, поскольку именно это оказалось настоящим камнем преткновения для родителей.

«И Закон о социальной опеке, и Закон о защите прекрасно говорят, что каждому нуждающемуся в помощи ребенку нужно помогать», - цитирует Хабихт. Но практика такова, что закон соблюдается предельно точно, исходя из того, имеется ли у ребенка официально определенная инвалидность или нет.

Свет в конце туннеля — поясняющий документ

Лахтвеэ бросает камень и в огород местных самоуправлений: «Социальные услуги — услуга опорного лица, услуга личного помощника, услуга социального транспорта и другие подобные услуги — согласно Закону о социальной опеке, являются услугами, которые должно предлагать местное самоуправление, и обеспечены они должны быть согласно потребностям нуждающегося в помощи человека». Но потребность в помощи оценивает именно самоуправление.

Борющаяся за права людей с особыми потребностями Тийна Кангро считает, что бесконечная вера государства в работоспособность самоуправлений не основана ни на чем: «Нужно ввести ясные стандарты». Кангро говорит, что во многих самоуправлениях люди с проблемами отодвигаются на второй план.

Однако в сложном бюрократическом туннеле все же забрезжил луч света. А именно, у Палаты людей с особыми потребностями имеется составленный Департаментом социального страхования черновик документа «Методика определения тяжести степени инвалидности у детей», который может помочь в выявлении и оценивании инвалидности, а также объясняет, почему результаты оценки именно такие, какие они есть.

«Это шаг в правильном направлении, документ создает ясность», - довольна ситуацией Хабихт, поскольку в нем говорится о деле.

Теперь палата должна представить в Департамент социального страхования свои замечания. «Мы, конечно, ознакомимся со всеми комментариями и согласно имеющимся возможностям сделаем документ более понятным. Целью составления этого документа и является как можно более ясное объяснение оснований при определении степени тяжести инвалидности», - объяснила Лахтвеэ.

Тынис Мёльдер: нельзя лишать руки помощи

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер. ФОТО: Madis Veltman

Председатель парламентской социальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) также признал наличие проблемы и заверил, что в комиссии в этом году об этом несколько раз говорили. Основная позиция комиссии такова, что определение инвалидности и предлагающиеся исходя из этого средства не должны быть основной целью — каждого нуждающегося в помощи человека нужно рассматривать персонально.

По оценке Мёльдера, общение Департамента социального страхования имеет пробелы, но сотрудничество не было недостаточным.

Если люди из-за утраты или снижения степени инвалидности остались без какой-то финансовой поддержки, но получили компенсацию на лечебные средства, то, по словам Мёльдера, это является несделанной Департаментом социального страхования работой. Эта информация должна иметься у местных самоуправлений, но часто у них нет знаний и навыков, чтобы помочь людям с особыми потребностями.

Главная претензия Мёльдера к Департаменту социального страхования и заключается в том, что создана неверная картина: «Пока между учреждениями не создано системы, нельзя лишать людей руки помощи, поскольку так человек сразу провалится между двумя разными системами».

Выходом, считает Мёльдер, является принятие решений, исходящих из реального человека и его потребностей, их обоснование: «Если человеку назначается отличающаяся от прежней степень инвалидности, нужно объяснить, какие учреждения должны предложить помощь в новой ситуации». Он добавил: «Изменение системы требует времени, но это конкретное изменение оказалось болезненным».