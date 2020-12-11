Родители детей с особыми потребностями оказались в тупике из-за бюрократии

По словам Лахтвеэ, степень тяжести инвалидности может быть меняющимся со временем показателем: «Важно понять, что только нарушение здоровья или диагноз — это еще не инвалидность. Инвалидность — это результат взаимодействия состояния здоровья и внешних или внутренних препятствий».

Она уточнила, что инвалидность меняется, поскольку состояние здоровья человека, его способность к деятельности и участию, доходы и среда обитания могут меняться — в сторону улучшения или ухудшения.

Родители детей с особыми потребностями признают, что увеличение социальных пособий — это позитивно. Но сейчас они больше волнуются скорее о сути опорных услуг, связанных со степенью инвалидности. Вспомогательные услуги предлагают как государство, так и местные самоуправления. Это подтвердила и Хабихт.

Например, государственная услуга социальной реабилитации доступна, прежде всего, детям, чья инвалидность определена официально. Тут, по словам Хабихт, государство должно посыпать голову пеплом, поскольку именно это оказалось настоящим камнем преткновения для родителей.

«И Закон о социальной опеке, и Закон о защите прекрасно говорят, что каждому нуждающемуся в помощи ребенку нужно помогать», - цитирует Хабихт. Но практика такова, что закон соблюдается предельно точно, исходя из того, имеется ли у ребенка официально определенная инвалидность или нет.

Свет в конце туннеля — поясняющий документ

Лахтвеэ бросает камень и в огород местных самоуправлений: «Социальные услуги — услуга опорного лица, услуга личного помощника, услуга социального транспорта и другие подобные услуги — согласно Закону о социальной опеке, это — услуги, которые должно предлагать местное самоуправление, и обеспечены они должны быть согласно потребностям нуждающегося в помощи человека». Но потребность в помощи оценивает именно самоуправление.

Борющаяся за людей с особыми потребностями Тийна Кангро считает, что бесконечная вера государства в работоспособность самоуправлений не основана ни на чем: «Нужно ввести четкие стандарты». Кангро говорит, что во многих самоуправлениях люди с проблемами отодвигаются на второй план.

Однако в сложном бюрократическом туннеле все же забрезжил луч света. А именно, у Палаты людей с особыми потребностями имеется составленный Департаментом социального страхования черновик документа «Методика определения тяжести степени инвалидности у детей», который может помочь в выявлении и оценивании инвалидности, а также объясняет, почему результаты оценки именно такие, какие они есть.

«Это шаг в правильном направлении, документ создает ясность», - довольна ситуацией Хабихт, поскольку в нем говорится о деле.

Теперь палата должна представить в Департамент социального страхования свои замечания. «Мы, конечно, ознакомимся со всеми комментариями и согласно имеющимся возможностям распишем документ еще понятнее. Целью составления этого документа и является как можно более четкое объяснение оснований при определении степени тяжести инвалидности», - объяснила Лахтвеэ.

Тынис Мёльдер: нельзя отнимать руку помощи

Председатель социальной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер. ФОТО: Madis Veltman

Председатель парламентской социальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) также признал наличие проблемы и заверил, что в комиссии в этом году об этом несколько раз говорили. Основная позиция комиссии такова, что определение инвалидности и предлагаемые исходя из этого средства не должны быть основной целью — каждого нуждающегося в помощи человека нужно рассматривать персонально.

По оценке Мёльдера, общение Департамента социального страхования было с пробелами, а сотрудничество не было недостаточным.

Если люди из-за утраты или снижения степени инвалидности остались без какой-то финансовой поддержки, но получили компенсацию для лечебных средств, по словам Мёльдера, это является несделанной Департаментом социального страхования работой. Эта информация должна иметься у местных самоуправлений, но часто у них нет знаний и навыков, чтобы помочь людям с особыми потребностями.

Главная претензия Мёльдера к Департаменту социального страхования и заключается в том, что создана неверная картина: «Пока между учреждениями не создано системы, нельзя лишать людей руки помощи, поскольку так человек сразу провалится между двумя разными системами».

Решением, считает Мёльдер, является принятие решений, исходящих из реального человека и его потребностей, их обоснование: «Если человеку назначается отличающаяся от прежнего степень инвалидности, то нужно объяснить, какие учреждения должны предложить помощь в новой ситуации». Он добавил: «Изменение системы требует времени, но это конкретное изменение оказалось болезненным».