Родители детей с особыми потребностями оказались в тупике из-за бюрократии

По оценке Эстонской палаты людей с особыми потребностями, за последние два с половиной года количество особых детей сократилось в 13 000 до 10 000. Правда, только статистически, поскольку 3000 детей не выздоровели чудесным образом. Если по словам родителей, причина заключается в том, что Департамент социального страхования изменил методику определения инвалидности, то сам департамент заверяет, что методика осталась прежней, но оценивание стало более точным, чем прежде, пишет Postimees.
Кристийна, которая растит ребенка с нарушением активности и внимания, у которого кроме первазивного нарушения развития имеется расстройство речи, объяснила, что еще пару лет назад инвалидность ее ребенка оценили, как тяжелую. Но при повторной подаче ходатайства степень расстройства здоровья определили, как среднюю. Позиция Департамента социального страхования никак не отражает ситуацию дома. Состояние ребенка никак не улучшилось: «Это была горькая пилюля, которую пришлось проглотить».
Большие пособия ситуацию не решают
Родителей, столкнувшихся с такой же проблемой, слишком много. Что делать дальше, куда обращаться — все это остается под вопросом, поскольку информирование родителей, мягко говоря, недостаточное. «Никто не сказал мне, куда обращаться и о какой помощи я могу попросить», - говорит Кристийна. Без информационной работы со стороны государства, считает она, родителям практические невозможно пробиться через бюрократию: «Родители сейчас загнаны в тупик».
В опорной группе для родителей детей с аналогичным диагнозом в этом году эта проблема стала крайне актуальной. Масла в огонь подлил мешающий работе системы здравоохранения коронкризис: «Из-за коронавируса мы с ребенком ждали прием у клинического психолога девять месяцев и тогда нам сказали, что у ребенка явно тяжелая инвалидность, а не средняя. Еще и предъявили претензию, почему это не определено?» Пришлось ни с чем отступать из кабинета психолога, поскольку особенность ее ребенка настолько серьезная, что данный специалист помочь ничем не смог: «Услуги совершенно недоступны. Психологов и психиатров так и так не хватает, а теперь еще самим нужно придумывать, как и где получить помощь».
Правда, если посмотреть на законотворчество, создается впечатление, что ситуация год от года улучшается. С 1 января этого года увеличено пособие для детей с особыми потребностями в каждой степени тяжести. Пособие для детей со средней и тяжелой степенью увеличилось в два раза, а с глубокой даже в три раза.
Но проблемы, с которыми сталкиваются родители, начались два года назад, когда Департамент социального страхования, по их словам, изменил методику оценивания инвалидности. «Есть ряд таких детей, чья степень инвалидности при повторном оценивании оказалась легче», - подтвердила исполнительный директор Палаты людей с особыми потребностями Аннели Хабихт. По ее словам, это странная ситуация по-прежнему актуальна.
Представители палаты говорили об этом как с Министерством социальных дел, так и с Департаментом социального страхования: «Нам объяснили, что практика определения инвалидности изменилась, что дало отличные от прежнего результаты».
По словам родителей детей с особыми потребностями, об изменениях их проинформировали недостаточно. Хабихт отметила, что делом занялись не с того, что и стало причиной возникновения неразберихи: «Если закон не изменен, а здоровье ребенка осталось прежним, то как при оценке инвалидности может появиться другой результат?»
Руководитель службы экспертиз и социальных пособий Департамента социального страхования Лейла Лахтавеэ заверила, что методика назначения инвалидности осталась прежней. Но с течением времени изменилось толкование закона. По ее словам, оценивание инвалидности скорее стало точнее, чем годы назад.
По словам Лахтвеэ, степень тяжести инвалидности может быть меняющимся со временем показателем: «Важно понять, что только нарушение здоровья или диагноз — это еще не инвалидность. Инвалидность — это результат взаимодействия состояния здоровья и внешних или внутренних препятствий».
Она уточнила, что инвалидность меняется, поскольку состояние здоровья человека, его способность к деятельности и участию, доходы и среда обитания могут меняться — в сторону улучшения или ухудшения.
Родители детей с особыми потребностями признают, что увеличение социальных пособий — это позитивно. Но сейчас они больше волнуются скорее о сути опорных услуг, связанных со степенью инвалидности. Вспомогательные услуги предлагают как государство, так и местные самоуправления. Это подтвердила и Хабихт.
Например, государственная услуга социальной реабилитации доступна, прежде всего, детям, чья инвалидность определена официально. Тут, по словам Хабихт, государство должно посыпать голову пеплом, поскольку именно это оказалось настоящим камнем преткновения для родителей.
«И Закон о социальной опеке, и Закон о защите прекрасно говорят, что каждому нуждающемуся в помощи ребенку нужно помогать», - цитирует Хабихт. Но практика такова, что закон соблюдается предельно точно, исходя из того, имеется ли у ребенка официально определенная инвалидность или нет.
«Так ребенок может остаться, например, без услуг опорного лица или социального транспорта», - отметила Хабихт.
Свет в конце туннеля — поясняющий документ
Лахтвеэ бросает камень и в огород местных самоуправлений: «Социальные услуги — услуга опорного лица, услуга личного помощника, услуга социального транспорта и другие подобные услуги — согласно Закону о социальной опеке, это — услуги, которые должно предлагать местное самоуправление, и обеспечены они должны быть согласно потребностям нуждающегося в помощи человека». Но потребность в помощи оценивает именно самоуправление.
Борющаяся за людей с особыми потребностями Тийна Кангро считает, что бесконечная вера государства в работоспособность самоуправлений не основана ни на чем: «Нужно ввести четкие стандарты». Кангро говорит, что во многих самоуправлениях люди с проблемами отодвигаются на второй план.
Однако в сложном бюрократическом туннеле все же забрезжил луч света. А именно, у Палаты людей с особыми потребностями имеется составленный Департаментом социального страхования черновик документа «Методика определения тяжести степени инвалидности у детей», который может помочь в выявлении и оценивании инвалидности, а также объясняет, почему результаты оценки именно такие, какие они есть.
«Это шаг в правильном направлении, документ создает ясность», - довольна ситуацией Хабихт, поскольку в нем говорится о деле.
Теперь палата должна представить в Департамент социального страхования свои замечания. «Мы, конечно, ознакомимся со всеми комментариями и согласно имеющимся возможностям распишем документ еще понятнее. Целью составления этого документа и является как можно более четкое объяснение оснований при определении степени тяжести инвалидности», - объяснила Лахтвеэ.
Тынис Мёльдер: нельзя отнимать руку помощи
Председатель парламентской социальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) также признал наличие проблемы и заверил, что в комиссии в этом году об этом несколько раз говорили. Основная позиция комиссии такова, что определение инвалидности и предлагаемые исходя из этого средства не должны быть основной целью — каждого нуждающегося в помощи человека нужно рассматривать персонально.
По оценке Мёльдера, общение Департамента социального страхования было с пробелами, а сотрудничество не было недостаточным.
Если люди из-за утраты или снижения степени инвалидности остались без какой-то финансовой поддержки, но получили компенсацию для лечебных средств, по словам Мёльдера, это является несделанной Департаментом социального страхования работой. Эта информация должна иметься у местных самоуправлений, но часто у них нет знаний и навыков, чтобы помочь людям с особыми потребностями.
Главная претензия Мёльдера к Департаменту социального страхования и заключается в том, что создана неверная картина: «Пока между учреждениями не создано системы, нельзя лишать людей руки помощи, поскольку так человек сразу провалится между двумя разными системами».
Решением, считает Мёльдер, является принятие решений, исходящих из реального человека и его потребностей, их обоснование: «Если человеку назначается отличающаяся от прежнего степень инвалидности, то нужно объяснить, какие учреждения должны предложить помощь в новой ситуации». Он добавил: «Изменение системы требует времени, но это конкретное изменение оказалось болезненным».
Консультационная услуга
Эстонская палата людей с особыми потребностями предлагает дополнительную консультационную услугу для ходатайствующих об оценке степени тяжести инвалидности людей и из законных представителей.
Контактные консультации: понедельник-четверг, с 10.00 до 15.00
Консультации проводятся только при предварительной регистрации:
- телефон 671 5909
- e-mail noustaja@epikoda.ee
Целью консультационной услуги является обеспечение дополнительной и независимой системы поддержки при решении вопросов, связанных с оценкой работоспобности и степени тяжести инвалидности.