«Я знаю, что восемь из десяти умрут, вопрос в том — кто именно»: в Литве начали сортировать пациентов с COVID-19

Система здравоохранения там на грани истощения - в больницах уже нет мест для пациентов, а в отделениях интенсивной терапии наблюдается нехватка медиков. Поэтому врачи начали сортировать пациентов.

Анестезиолог Ричардас Пелджус работает в одном из отделений интенсивной терапии и сталкивается с больными COVID-19 пациентами ежедневно. Литовский портал LRT.lt поделился опытом врача.

В Литве введение строгих ограничений не снизило объемы заражения. Врачи признают, что отделения для пациентов с COVID-19 начинают работать как военные больницы. Медики переживают как физическую, так и моральную усталость. Система здравоохранения находится на грани истощения.

«Умрет ли каждый, кто попадает в реанимацию? Сейчас мы еще надеемся, что можем помочь каждому, но мы не знаем, кому именно. Я знаю, что восемь из десяти пациентов, которые получат мою помощь, умрут. Я только не знаю, кто именно», - 57

признал анестезиолог.

Реанимационная палата для пациента с COVID-19 обычно является второй или третьей остановкой в лечебном процессе. Сначала пациенты попадает в приемное отделение больницы. Там их делят на группы по симптомам, а также по состоянию здоровья.

Большая часть пациентов, которым необходим кислород, направляется для лечения в одну из инфекционных больниц. В свою очередь пациенты с хроническими заболеваниями доставляются в отделения терапии COVID-19. Самые сложные случаи попадают в отделения интенсивной терапии.

Сейчас ситуация выглядит иначе. В течение последнего месяца в Литве ежесуточно количество новых случаев COVID-19 измеряется четырехзначными числами. В больницах не хватает мест для пациентов, в отделениях интенсивной терапии - работников.

Врачи вынуждены оставлять некоторых пациентов за дверями. 57

«Мы работаем в Паневежском и Утенском уездах. Если есть несколько критически больных пациентов, ждущих очереди в реанимацию или интенсивную терапию, мы выбираем, кого принять. Все пациенты в возрастной группе от 75 до 80 лет в реанимации не будут», - сказал медик.

Пелджус пояснил причины сортировки пациентов: «Реанимация - мост к жизни, а не место смерти. Нет смысла реанимировать пациента, чтобы он умер уже в следующей палате. Поэтому начали сортировать пациентов. Мы сообщаем об этом другим отделениям и близким пациентов».

Врач указал, что пациентов сортируют также в Вильнюсе и Каунасе.

«Клиники Вильнюса и Каунаса шлют к нам пациентов, у которых наибольшая возможность выжить. Те, кто, возможно, в более тяжелом состоянии, однако эти пациенты более молоды и без хронических болезней», - указал Пелджус.

Врач отметил, что сейчас у больниц нет ресурсов помочь всем, кто ждет помощи.

Он пояснил:

«Теоретически в одном отделении можно разместить сорок тяжело больных пациентов с COVID-19, но, если за ними смотрят два или четыре санитара, они умрут и так. В тяжелых случаях на одного пациента нужно минимум четыре медика, в реальности - от шести до восьми. У нас нет так много людей». 57