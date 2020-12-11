«Я знаю, что восемь из десяти умрут, вопрос в том — кто именно»: в Литве начали сортировать пациентов с COVID-19

В Литве в очередной раз зафиксировано рекордное количество случаев заболевания СOVID-19. В течение прошлого месяца почти ежедневно количество зараженных измеряется четырехзначными числами. Всего вирус унес жизни 735 человек, сообщает Русский TVNET со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.
Система здравоохранения там на грани истощения - в больницах уже нет мест для пациентов, а в отделениях интенсивной терапии наблюдается нехватка медиков. Поэтому врачи начали сортировать пациентов.
Анестезиолог Ричардас Пелджус работает в одном из отделений интенсивной терапии и сталкивается с больными COVID-19 пациентами ежедневно. Литовский портал LRT.lt поделился опытом врача.
В Литве введение строгих ограничений не снизило объемы заражения. Врачи признают, что отделения для пациентов с COVID-19 начинают работать как военные больницы. Медики переживают как физическую, так и моральную усталость. Система здравоохранения находится на грани истощения.
«Умрет ли каждый, кто попадает в реанимацию? Сейчас мы еще надеемся, что можем помочь каждому, но мы не знаем, кому именно. Я знаю, что восемь из десяти пациентов, которые получат мою помощь, умрут. Я только не знаю, кто именно», -
признал анестезиолог.
Реанимационная палата для пациента с COVID-19 обычно является второй или третьей остановкой в лечебном процессе. Сначала пациенты попадает в приемное отделение больницы. Там их делят на группы по симптомам, а также по состоянию здоровья.
Большая часть пациентов, которым необходим кислород, направляется для лечения в одну из инфекционных больниц. В свою очередь пациенты с хроническими заболеваниями доставляются в отделения терапии COVID-19. Самые сложные случаи попадают в отделения интенсивной терапии.
Сейчас ситуация выглядит иначе. В течение последнего месяца в Литве ежесуточно количество новых случаев COVID-19 измеряется четырехзначными числами. В больницах не хватает мест для пациентов, в отделениях интенсивной терапии - работников.
Врачи вынуждены оставлять некоторых пациентов за дверями.
«Мы работаем в Паневежском и Утенском уездах. Если есть несколько критически больных пациентов, ждущих очереди в реанимацию или интенсивную терапию, мы выбираем, кого принять. Все пациенты в возрастной группе от 75 до 80 лет в реанимации не будут», - сказал медик.
Пелджус пояснил причины сортировки пациентов: «Реанимация - мост к жизни, а не место смерти. Нет смысла реанимировать пациента, чтобы он умер уже в следующей палате. Поэтому начали сортировать пациентов. Мы сообщаем об этом другим отделениям и близким пациентов».
Врач указал, что пациентов сортируют также в Вильнюсе и Каунасе.
«Клиники Вильнюса и Каунаса шлют к нам пациентов, у которых наибольшая возможность выжить. Те, кто, возможно, в более тяжелом состоянии, однако эти пациенты более молоды и без хронических болезней», - указал Пелджус.
Врач отметил, что сейчас у больниц нет ресурсов помочь всем, кто ждет помощи.
Он пояснил:
«Теоретически в одном отделении можно разместить сорок тяжело больных пациентов с COVID-19, но, если за ними смотрят два или четыре санитара, они умрут и так. В тяжелых случаях на одного пациента нужно минимум четыре медика, в реальности - от шести до восьми. У нас нет так много людей».
Врач выразил опасения, указав, что большая часть медиков сами болеют Covid-19 или находятся на карантине.