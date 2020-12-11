В России испытывают новую вакцину "Урал": обещают, что она будет эффективной против всех видов коронавируса

Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Завод Медсинтез", который занимается разработкой, Александр Петров.

"Проводим доклинические испытания на мышах и хомяках", - сказал он. Петров также отметил, что "вакцина будет эффективна против любых разновидностей коронавируса, которые, возможно, будут возникать". "Она учитывает эволюционный процесс вируса", - подчеркнул он.

По его словам, вакцина получена методом генетической инженерии с использованием рекомбинантной ДНК. Для ее производства не требуется наличия вирусного патогена и других компонентов, связанных с инфекционным возбудителем.

"Это будет достаточно безопасная вакцина с низкой аллергенностью", - отметил Петров. Он добавил, что вакцину можно будет перевозить и хранить в жидком виде при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. "Это значительно облегчает процесс транспортировки даже в отдаленные регионы", - подчеркнул Петров.

"Я считаю, что мы сможем поставлять вакцину и в страны Ближнего Востока, оттуда есть запрос, мы ведем переговоры, и в страны Южной Америки, мы сейчас ведем разговоры. Но в первую очередь мы нацелены на Россию", - сказал Петров.

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности завода "Медсинтез" - производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.