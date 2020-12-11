Важная часть Старого города будет реконструирована с учетом запросов заинтересованных сторон

«С учетом касающихся охраны памятников старины ограничений и пожеланий сторон, будет реконструирована образованная из здания театра и двух дворов территория Лай, 23 и Лаборатоориуми 12/Лай, 25. Стороны желают в максимально возможном объеме восстановить имеющиеся исторические здания и обеспечить в будущем их экспонирование широкой аудитории. При использовании новейших возможностей и техники будут построены новые театральные залы», - сказала Вырк.

«Театр мечтал о хорошем и просторном зале еще с момента своего основания, и теперь эта мечта воплотится в жизнь, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – "Адская сцена" станет своеобразным и уникальным театральным залом на 350 мест, объединяющим два разных зала – итальянский и black box. Также у театра появится совершенно новый зал по принципу black box. Во дворе будет построена сцена под открытым небом, которая позволит продолжать традицию летних спектаклей Городского театра. Будут приведены в порядок и все остальные театральные площадки. Проект задуман таким образом, чтобы сохранилась присущая Городскому театру интимная обстановка и близость к публике».