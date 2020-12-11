Пт, 11.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Важная часть Старого города будет реконструирована с учетом запросов заинтересованных сторон
1 мин для прочтения

Важная часть Старого города будет реконструирована с учетом запросов заинтересованных сторон

Старый город. Угол Лай и Айда.

ФОТО: скриншот c Google maps

Таллиннский департамент городского имущества объявил тендер на работы по реконструкции IX квартала Таллиннского городского театра, строительство техносетей, дорог и площадок, а также на осуществление работ по озеленению. По словам вице-мэра Эхи Вырк, цель масштабного проекта Городского театра – построить квартал с расширением «Адской сцены» между улицами Лай и Айда, что позволит привести в порядок важную часть Старого города.

«С учетом касающихся охраны памятников старины ограничений и пожеланий сторон, будет реконструирована образованная из здания театра и двух дворов территория Лай, 23 и Лаборатоориуми 12/Лай, 25. Стороны желают в максимально возможном объеме восстановить имеющиеся исторические здания и обеспечить в будущем их экспонирование широкой аудитории. При использовании новейших возможностей и техники будут построены новые театральные залы», - сказала Вырк. 

«Театр мечтал о хорошем и просторном зале еще с момента своего основания, и теперь эта мечта воплотится в жизнь, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – "Адская сцена" станет своеобразным и уникальным театральным залом на 350 мест, объединяющим два разных зала – итальянский и black box.  Также у театра появится совершенно новый зал по принципу black box. Во дворе будет построена сцена под открытым небом, которая позволит продолжать традицию летних спектаклей Городского театра. Будут приведены в порядок и все остальные театральные площадки. Проект задуман таким образом, чтобы сохранилась присущая Городскому театру интимная обстановка и близость к публике».

Срок подачи предложений на тендер по строительству IX квартала Городского театра истекает 28 января 2021 года в 11.00. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back