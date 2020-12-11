Эксперты: восточноевропейский сектор услуг производства электроники обошел западноевропейский

Об этом сообщила пресс-служба Союза электронной промышленности Эстонии. Его председатель Арно Колк в своем выступлении подчеркнул, что нынешний сложный год принес вызовы и электронной промышленности, обороты которой в весенние месяцы снизились.

Несмотря на это, по итогам второго и третьего квартала этого года сектор смог даже показать небольшой рост в несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Оборот сентября и октября лучше, чем в прошлом году. В последние два месяца этого года мы еще можем достичь в итоге показателей прошлого года», - сказал Колк.

Развитию местной электронной промышленности способствует и общая тенденция, которая поддерживает рост сектора услуг производства электроники в Восточной Европе. Аналитик-эксперт немецкой электронной промышленности Дитер Г. Вейсс в своем докладе отметил, что показатели сферы услуг производства электроники в Восточной Европе – или же EMS – в прошлом году уже превысили аналогичные в Западной Европе. Если доходы этого сектора в Западной Европе за период 2013-2019 гг. выросли на 17%, то в Восточной Европе рост за то же время составил 49% и аналитическая фирма in4ma, занимающаяся данным сектором, прогнозирует сохранение данной тенденции и в ближайшие годы. Прогноз этого года показывает падение доходов сектора в Западной Европе на 7,7%, но прирост в Восточной Европе на 1,1%.

Росту электронной промышленности в Восточной Европе – в том числе и в Эстонии – способствует общая тенденция по переводу промышленности ближе к целевым рынкам. «Продукцию необходимо быстрее выводить на рынок, поэтому производство стараются разметить ближе к развивающимся секторам и конечным потребителям», - пояснил Колк. «Спрос на электронику растет, что поддерживается и глобальными тенденциями. Распространение технологий 5G, дигитализация и автоматизация промышленности, развитие сберегающих технологий и растущая потребность в смарт-устройствах – все это показывает, что всем нужна электроника», - отметил Колк.

«Сектор услуг производства электроники Восточной Европы опередил Западную, что было предсказуемо и без влияния коронавируса. Давление стоимости на производственные предприятия Западной Европы столь велико, что они вынуждены искать альтернативы. К счастью, они поняли, что для получения лучшей цены не обязательно отправляться в Азию, но они могут нарастить свои производственные объемы в Восточной Европе, используя более низкие затраты на рабочую силу. Все это было ожидаемо уже многие годы», - пояснил Вейсс.

7 декабря посредством веб-трансляции состоялся международный семинар «IPC Day EMS 2020 - EMS and beyond», организованный Союзом электронной промышленности Эстонии в сотрудничестве международным отраслевым союзом электронной промышленности IPC. В этом году семинар объединил около 200 участников как с Эстонии, так и с других стран Европы и США. На семинаре выступили представители Союза электронной промышленности Эстонии, in4ma, IPC, Swedbank, Comodule, Kat Metal, Scanfil и Союза электронной промышленности Латвии.

Союз электронной промышленности Эстонии — это современное международное объединение как для опытных местных производителей электроники, начинающих стартапов и образовательных учреждений, так и для международных электронных производств.

Союз с 71 членом связывает между собой различные области эстонской промышленности и помогает инновациям в электронной промышленности Эстонии для создания решений жизненного стиля будущего.