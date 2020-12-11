Жители Эстонии выходят на неокрепший лед: спасатели начинают патрулирование водоемов

Вчера спасатели получили 11 вызовов из Тарту, Выру и Валга в связи с тем, что дети играли на льду пруда или озера. В большинстве случаев, когда спасатели прибывали на место событий, дети уже были на берегу. С ними они проводили беседы на тему безопасности. После этого на лед больше никто не выходил. В Тарту спасателям неоднократно приходилось призывать к порядку детей, которые баловались на пруду, расположенном вблизи двух школ на улице Анне в Аннелинне. Сотрудники Лыунаского спасательного центра обратились к руководителям Школы Ханса и Лицея Декарта с просьбой поговорить на уроках с детьми об опасностях, связанных с прогулками по тонкому льду.