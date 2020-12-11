Жители Эстонии выходят на неокрепший лед: спасатели начинают патрулирование водоемов

На выходных спасатели Южной Эстонии будут патрулировать водоемы с тонким льдом, чтобы предотвратить несчастные случаи и при необходимости призвать людей к порядку.
Вчера спасатели получили 11 вызовов из Тарту, Выру и Валга в связи с тем, что дети играли на льду пруда или озера. В большинстве случаев, когда спасатели прибывали на место событий, дети уже были на берегу. С ними они проводили беседы на тему безопасности. После этого на лед больше никто не выходил. В Тарту спасателям неоднократно приходилось призывать к порядку детей, которые баловались на пруду, расположенном вблизи двух школ на улице Анне в Аннелинне. Сотрудники Лыунаского спасательного центра обратились к руководителям Школы Ханса и Лицея Декарта с просьбой поговорить на уроках с детьми об опасностях, связанных с прогулками по тонкому льду.
Лед еще слишком тонкий и человек, который вышел на него, подвергает себя опасности. Образование прочного льда требует времени и минусовых температур. Упавший в воду человек теряет способность двигаться через 10-15 минут, дети еще быстрее. Без вспомогательных средств и посторонней помощи очень сложно самому выбраться на берег.
Спасатели просят родителей поговорить дома с детьми о рисках, связанных с выходом на тонкий лед. Присматривайте за ними! При выходе на лед рыбаки должны всегда использовать защитное снаряжение, например, спасательные жилеты и ледорубы.
Если заметите в водоеме попавшего в беду человека, скорее звоните по номеру 112.